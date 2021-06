Centralna portoroška plaža in plaža v Luciji obarvani v modro

Na Centralni plaži Portorož bo letos veljal podoben režim kot lani. Tako bo 380 senčnikov z ležalniki razporejenih na razdalji 4,5 metra, obvezno bo razkuževanje in ohranjanje medsebojne razdalje, na ukrepe v zvezi s covidom-19 pa bodo obiskovalce opozarjali tudi štirje reševalci iz vode, so sporočili iz Okolja Piran, kjer so pred sezono na kopenskem delu na novo zasejali travo, na pomolih namestili nova stojala za stopnice ter zamenjali obrabljene pohodne deske.

Večja obnovitvena dela potekajo na plaži Lucija, ki jo bodo uradno odprli 1. julija. Najzahtevnejši poseg je bila izravnava in povišanje dotrajane betonske površine pod nekdanjo restavracijo Taverna, ki jo je morje v času plime zalivalo in je bila spolzka ter nevarna za kopalce. Travnato območje bo opremljeno s senčniki in ležalniki enake kakovosti kot na centralni plaži Portorož, poskrbljeno bo tudi za varnost in za sanitarije.

Del ponudbe predstavlja tudi plaža hotela Kempinski Palace Portoroz, kjer bo na voljo 120 ležalnikov in 18 kaban. Plaža, s katero upravlja hotel Kempinski Palace, ostaja odprta za vse obiskovalce, na razpolago je najem luksuznih kaban oz. baldahinov za dve osebi ali ležalnikov ter senčnikov.