Centri za socialno delo prejeli 4000 vlog, izdali pa še niti ene odločbe

Od uvedbe davka za dolgotrajno oskrbo, ki ga plačujemo vsi zaposleni, samozaposleni, kmetje in delovno aktivni študenti, je v posebno blagajno zdravstvene zavarovalnice do danes priteklo dobrih 99 milijonov evrov. Po podatkih zdravstvene zavarovalnice pa doslej niso izplačali še niti evra.

"Ni, da se nič ne dogaja s temi 100 milijoni evrov, kar nekaj pravic je, ki jih zakon že predvideva in se že izvajajo. /.../ Morda še ni bil izdan noben račun, bo pa v zelo kratkem," pravi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Več kot 1800 oskrbovalcev že prejema plačilo za oskrbo družinskega člana, našteva minister, 5000 oseb pa uporablja e-oskrbo.

Gre za sistem, ki se bo razvijal postopoma in naj bi bil dokončno vzpostavljen prihodnje leto.

Opozicija pa je prepričana, da se je vladajočim zalomilo že na začetku. "Danes smo v stanju, ko na tem ministrstvu žal med letom delajo od doma, med dopustom pa si izplačujejo bogate dodatke za povečan obseg dela," je kritičen vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, sicer nekdanji minister, pristojen za to področje.

"Lahko se strinjam, da dolgotrajna oskrba zamuja, vendar ne zamuja samo nekaj mesecev, ampak 30 let," medtem odgovarja minister.

Glede dolgotrajne oskrbe je Cigler Kralj včeraj soočil tudi predsednika vlade Roberta Goloba. "S 1. julijem letos ste začeli pobirati prispevek za dolgotrajno oskrbo, medtem ko o dolgotrajni oskrbi na domu ni ne duha ne sluha," je izpostavil vodja poslancev NSi. "Če bi imeli iskren namen, da pomagate ostarelim, ki so v domovih, pa tudi njihovim svojcem, bi počakali vsaj na 15. december," mu je odgovoril premier. "Medtem ko Albanija v javno upravo uvaja umetno inteligenco, bi vi pri nas odločbe za dolgotrajno oskrbo na domu izdajali ročno," pa se je odzval Cigler Kralj.

Na centrih za socialno delo so zaposlili približno 100 novih sodelavcev, zadolženih za terenske obiske vlagateljev oskrbe na domu in izdajanje odločb, pojasnjuje minister Maljevac in napoveduje, da bo del informacijskega sistema na voljo prihodnji teden. Glavni datum pa da ostaja 1. december. "To je dejansko tista točka, ko bodo v sistem dolgotrajne oskrbe vstopili stanovalke in stanovalci domov za starejše – teh je 20.000 – in bodo od tistega trenutka plačevali bistveno nižje položnice za dom, torej za standardno oskrbo v dvoposteljni sobi maksimalno do zneska zajamčene pokojnine," pravi.

Da časa ni več dosti, do konca leta mora proces delovati, zatrjuje tudi Golob. "Sem prepričan, da bosta minister in njegova ekipa to zagotovila. In v kolikor ne bosta, bosta pač morala za to nositi politično odgovornost."

Vse je torej odvisno, ali bo decembrska položnica za stanovalce domov, ki zdaj plačujejo tudi po 1500 ali 2000 evrov, padla na 780. Obstoječim stanovalcem pa za to ne bo treba oddati nobene vloge, le podpisati bodo morali obrazec, da vstopajo v sistem dolgotrajne oskrbe.