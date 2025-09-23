Svetli način
Centri za socialno delo prejeli 4000 vlog, izdali pa še niti ene odločbe

Ljubljana, 23. 09. 2025 21.34 | Posodobljeno pred 30 minutami

Špela Bezjak Zrim
19

Kaj se dogaja z dolgotrajno oskrbo? Centri za socialno delo so prejeli že več kot 4000 vlog za oskrbo na domu, a do danes niso izdali še nobene odločbe. Opozicija, ki je zoper ministra Maljevca vložila interpelacijo, vladi očita, da ljudje od pobranega novega davka niso prejeli še nobene storitve. Minister pa odgovarja: "Imamo že 1800 oskrbovalcev družinskega člana in več kot 5000 uporabnikov e-oskrbe."

Od uvedbe davka za dolgotrajno oskrbo, ki ga plačujemo vsi zaposleni, samozaposleni, kmetje in delovno aktivni študenti, je v posebno blagajno zdravstvene zavarovalnice do danes priteklo dobrih 99 milijonov evrov. Po podatkih zdravstvene zavarovalnice pa doslej niso izplačali še niti evra.

"Ni, da se nič ne dogaja s temi 100 milijoni evrov, kar nekaj pravic je, ki jih zakon že predvideva in se že izvajajo. /.../ Morda še ni bil izdan noben račun, bo pa v zelo kratkem," pravi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Več kot 1800 oskrbovalcev že prejema plačilo za oskrbo družinskega člana, našteva minister, 5000 oseb pa uporablja e-oskrbo.

Gre za sistem, ki se bo razvijal postopoma in naj bi bil dokončno vzpostavljen prihodnje leto.

Opozicija pa je prepričana, da se je vladajočim zalomilo že na začetku. "Danes smo v stanju, ko na tem ministrstvu žal med letom delajo od doma, med dopustom pa si izplačujejo bogate dodatke za povečan obseg dela," je kritičen vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, sicer nekdanji minister, pristojen za to področje.

"Lahko se strinjam, da dolgotrajna oskrba zamuja, vendar ne zamuja samo nekaj mesecev, ampak 30 let," medtem odgovarja minister.

Glede dolgotrajne oskrbe je Cigler Kralj včeraj soočil tudi predsednika vlade Roberta Goloba. "S 1. julijem letos ste začeli pobirati prispevek za dolgotrajno oskrbo, medtem ko o dolgotrajni oskrbi na domu ni ne duha ne sluha," je izpostavil vodja poslancev NSi. "Če bi imeli iskren namen, da pomagate ostarelim, ki so v domovih, pa tudi njihovim svojcem, bi počakali vsaj na 15. december," mu je odgovoril premier. "Medtem ko Albanija v javno upravo uvaja umetno inteligenco, bi vi pri nas odločbe za dolgotrajno oskrbo na domu izdajali ročno," pa se je odzval Cigler Kralj.

Na centrih za socialno delo so zaposlili približno 100 novih sodelavcev, zadolženih za terenske obiske vlagateljev oskrbe na domu in izdajanje odločb, pojasnjuje minister Maljevac in napoveduje, da bo del informacijskega sistema na voljo prihodnji teden. Glavni datum pa da ostaja 1. december. "To je dejansko tista točka, ko bodo v sistem dolgotrajne oskrbe vstopili stanovalke in stanovalci domov za starejše – teh je 20.000 – in bodo od tistega trenutka plačevali bistveno nižje položnice za dom, torej za standardno oskrbo v dvoposteljni sobi maksimalno do zneska zajamčene pokojnine," pravi.

Da časa ni več dosti, do konca leta mora proces delovati, zatrjuje tudi Golob. "Sem prepričan, da bosta minister in njegova ekipa to zagotovila. In v kolikor ne bosta, bosta pač morala za to nositi politično odgovornost."

Vse je torej odvisno, ali bo decembrska položnica za stanovalce domov, ki zdaj plačujejo tudi po 1500 ali 2000 evrov, padla na 780. Obstoječim stanovalcem pa za to ne bo treba oddati nobene vloge, le podpisati bodo morali obrazec, da vstopajo v sistem dolgotrajne oskrbe.

dolgotrajna oskrba oskrba na domu vloge center za socialno delo Simon Maljevac
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RevenKapitalist
23. 09. 2025 21.59
A tistemu ki dobi placilo da neguje druzinskega clana ali kogarkoli tudi odtegnete davek za dolgotrajno oskrbo ali je to delo na crno da ni racunov mislim ali je komu jasno kaj se gre tukaj tale leva sekta z Balkancem ki pozere za tri dobro rejene sebi podobne?
ODGOVORI
0 0
Tičfirič
23. 09. 2025 21.58
+1
Denar bo šel za promocijo mavričnih
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
23. 09. 2025 21.56
+2
Nastavljavec pozadine .. bo rešil vse !!!
ODGOVORI
2 0
Arguss
23. 09. 2025 21.56
+1
Plešemo.No Comment.
ODGOVORI
1 0
Mens sana
23. 09. 2025 21.53
+1
..................minister se je odločil, da bo dal osebno noto vsaki vlogi, ............vsako bo prebral in se pod odločbo podpisal..................., bodite strpni do konca mandata................
ODGOVORI
1 0
2mt8
23. 09. 2025 21.53
+4
Golob je rekel na kongresu stranke, da potrebuje še 2 leti v naslednjem mandatu da uniči Slovenijo.
ODGOVORI
4 0
PIKAPOLONICA1994
23. 09. 2025 21.53
+4
Maljevac laže., laže in zavaja....statistika pa itak....kakor kdo hoče
ODGOVORI
5 1
kekec9999
23. 09. 2025 21.52
+4
....hahaha....človek poč od smeha ko vidi kaki komentarji se objavijo kaki pa ne,,,,
ODGOVORI
4 0
kekec9999
23. 09. 2025 21.51
+4
maljevac je zelo priljubljen minister....pri ....g.....h
ODGOVORI
5 1
yolli
23. 09. 2025 21.48
+3
Učinkovitost, da se ti zmeša.....in taki bi radi božičnico.... Halooo Znižat plačo zaradi neučinkovitosti !
ODGOVORI
5 2
2mt8
23. 09. 2025 21.44
+2
Denar za dolgotrajno oskrbo bo šel za božičnico javne uprave. Še jih volite 🤪🤪
ODGOVORI
4 2
Rožle Patriot
23. 09. 2025 21.43
+5
Če vas je Holobizem nategnu pri eni stvari, vam povem, da vas je že čisto pri vsakem projektu in še vas bo .. - (s preimenovanjem dodatnega zavarovanja v obvezno --- - s 5 tarifnim el. nategom --- s 100 montažnimi hiškami na mesec --- z Holobjo najcenejšo košarico v zgodovini Slovenije ), no, pa še s to Božičnico .. vas bo tudi sedaj z dolgotrajno oskrbo . .. --- Plešite !!!
ODGOVORI
8 3
Groucho Marx
23. 09. 2025 21.43
+3
Zavajanje se dogaja že od prve točke naprej, saj se sredstva ne zbirajo na ločenem računu, ampak skupaj z vsemi ostalimi prispevki za zdravstvo na istem računu z istim sklicem.
ODGOVORI
5 2
Ales Ciril
23. 09. 2025 21.43
+5
Komaj čakam, da bodo volitve.
ODGOVORI
6 1
Dr.Rugelj
23. 09. 2025 21.52
-3
..in boš verjetno volil tistega, ki nam je natikal maske,uvajal lockdowne in podobno srajne,..res velika sprememba,...oblast se menja ampak njeno delovanje je pa vedno enako,...
ODGOVORI
1 4
JOSEPH HAYDN
23. 09. 2025 21.42
+6
Važno, da maljavac prodaja narodu, kako super je ta zadeva.
ODGOVORI
7 1
Dr.Rugelj
23. 09. 2025 21.40
+8
Zdaj bo pa ta zavaljeni Maljevac lahko napisal nov ritolizopriročnik in se mastil v raznih gostilnah,...seveda na račun tega prispevka od katerega mi državljani ne bomo imeli nič !...
ODGOVORI
9 1
MatPaat
23. 09. 2025 21.39
+8
👏 In taki bi radi božičnico 🤣🤣🤣
ODGOVORI
8 0
