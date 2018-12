Centri za socialno delo preobremenjeni: 'Zaposleni ne zmoremo več'

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije poziva resorno ministrstvo k takojšnji kadrovski okrepitvi centrov za socialno delo. Kot opozarja, se na nekaterih centrih rešujejo vloge, ki čakajo na odločbo že več mesecev. Po njihovih navedbah so pritiski ministrstva, strank in drugih inštitucij na centre nemogoči, zaposleni ne zmorejo več.

Na centrih zadolženi za odločanje na podlagi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev "zaradi kritične kadrovske podhranjenosti in neoptimalnega delovanja informacijskega sistema" ne morejo pravočasno obravnavati vseh vlog, opozarjajo v sindikatu in dodajajo, da je tako tudi zaradi neprestanih sprememb zakonodaje in podzakonskih predpisov.

V. d. direktorjev zaposlenim odrejajo nadurno delo, na nekaterih centrih pa so odredili reševanje vlog o letnih pravicah na enote, ki zanje niso pristojne in so zasute z vlogami iz svojega delokroga.

Zaposleni so "preobremenjeni, izčrpani, po vseh letih neprestanih dodajanj nalog in sprememb ne zmorejo več strokovno pristopati k reševanju zadev, zato so že zdavnaj iz strokovnega dela prešli na navadne administratorje," so v sindikatu navedli v pismu ministrstvu. Nova zakonodaja, ki je že bila vpeljana ali bo v prihodnjem letu, pa centrom nalaga še dodatno delo, "brez časa za potrebno postopno implementacijo, proučitev zakonodaje ter vzpostavitve ustreznih protokolov in usposobljenosti strokovnih delavcev".

Tako po njihovih navedbah z začetkom leta 2019 predvidoma na centre uvajajo nov informacijski sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom, a bo ta vključeval le manjši del podatkov, s katerim upravljajo na centrih. Kot menijo v sindikatu, pa je pričakovati, da bo nov informacijski sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom zaradi specifike nalog končal enako kot avtomatizirani sistem izdaje odločb ne bo razbremenil zaposlenih.

Sindikat prosi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj pismo, ki je nastalo kot klic na pomoč njihovega članstva, obravnava z vso resnostjo, saj se bojijo, "da je tokrat ogrožen celoten sistem tako socialnih transferjev kot delovanja centrov za socialno delo na drugih področjih (varstva otrok in družine, varstva odraslih mladostnikov)".