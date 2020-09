Cenzura knjige o slovenskih pionirkah? Založba z naslovnice odstranila kolesa

"Veste, kdo je bila prva slovenska pilotka? Policistka, podjetnica, zdravnica, kiparka, arhitektka, filozofinja, pisateljica? /.../ Mnogim generacijam žensk so ženske, ki jih spoznamo v knjigi, omogočile, da v življenju počno, kar je bilo pred tem dovoljeno le moškim. Nekatere od teh junakinj zagotovo poznate, večine verjetno ne. Zdaj lahko s to edinstveno knjigo popotujete v času in spoznate ženske, ki so dokazale, da zmorejo, in so za nas vzpostavile nove prostore svobode,"je opis knjige Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta, ki ga je moč prebrati na spletni strani Mladinske knjige.

Gre torej za knjigo o navdihujočih ženskah, ki so jo tudi napisale (in z ilustracijami opremile) ženske. Kot je povedala Veronika Tašner, strokovna vodja in avtorica spremne besede h knjigi, so se odločile, da jo bodo namenile mladim, ki so v formativnih letih in so še zmeraj ujeti v stereotipne zgodbe pridnih punc in pametnih fantov, krhkih deklet in bojevitih dečkov."Želele smo pokazati, kaj so napravile naše predhodnice, da živimo v svetu, v katerem živimo," je pojasnila.

A avtorice so pred natisom knjige doživele neprijetno presenečenje. Predlagana naslovnica (ki so jo tudi že oglaševali) so bile ženske na kolesih, a so se odločili za drugačno, pri čemer so jih odrezali pri pasu in odstranili kolesa. Kot je za nas povedala Veronika Tašner, ekipa, ki stoji za knjigo, meni, da gre za nedopusten in vsebinsko slab poseg v naslovnico, ki je bila pripravljena z razmislekom. "Na njej so bili domišljeno, ob tehtnem premisleku in razpravah z urednico in oblikovalkama, vključeni mnogi pomembni poudarki iz vsebine knjige,"dodajajo.