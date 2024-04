'Cepimo se zato, da ostanemo zdravi. Ko enkrat zbolimo, je že prepozno'

Vodja predstavništva WHO v Sloveniji Melita Vujnović je dejala, da so države leta 1974 ugotovile, da je dostop do cepiv za vse otroke na svetu zelo slab. "Bolezni so povzročale smrti majhnih otrok, medtem ko je znanost že odkrila učinkovit način za njihovo preprečevanje," je spomnila. Zato je WHO sprejela razširjeni program cepljenja, in sicer proti tuberkulozi, davici, tetanusu, oslovskem kašlju, otroški paralizi in ošpicam, je še pojasnila.

Nacionalni programi cepljenja in prizadevanja, da bi bila cepiva na voljo vsem otrokom, so po njenih besedah v zadnjih 50 letih skupno rešili 250 milijonov življenj. "Od takrat je znanost zelo napredovala, danes je na voljo 13 splošno priporočenih cepiv skozi celotno življenjsko obdobje ter 17 dodatnih cepiv, ki so priporočena odvisno od okoliščin," je naštela. Izpostavila je cepivo proti HPV, ki preprečuje razvoj raka materničnega vratu in cepivo proti pnevmokoknim okužbam.

Predstojnica Centra za nalezljive bolezni NIJZ Marta Grgič Vitek pa je dodala, da ima slovenski nacionalni program cepljenja še daljšo tradicijo kot razširjeni program cepljenja, saj so bila ta cepljenja v Sloveniji predpisana že v 60. letih.