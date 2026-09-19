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Cepin mu je prebodel telo, a gore ostajajo njegova strast

Ljubljana, 19. 09. 2026 07.00 pred 4 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
Barbara Golub Ferenčak
Miha Žumer

46 let je alpinist, samo tri leta manj gorski reševalec, pred dvema letoma pa je doživel in preživel skorajda nemogoče. Med plezanjem v Triglavski severni steni se mu je cepin zaril 20 centimetrov globoko v telo. V nasprotju z vsem, kar je vedel in znal kot reševalec, je cepin prijel in ga potegnil ven – kar se sicer ne svetuje, saj lahko človek pri tem izkrvavi. A zgodba se je srečno končala in danes znova uživa v gorah in se navdušuje nad novimi razgledi.

Miha Žumer pravi, da je v njem že od nekdaj avanturistični duh, najbrž ima to še od prednikov, si misli. Danes upokojenec je po poklicu elektroinženir in vso kariero je delal z elektriko. "Elektrika ima marsikaj skupnega z mojo drugo strastjo – z gorami," začne svojo pripoved v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A. "Elektrika je skrivnosten svet, ne vidiš ničesar, zadaj pa je ogromno energije. Enako je tudi s hribi, marsikdo si misli, da je njihovo raziskovanje povsem nekoristno. To je izgubljen čas, če gledaš v smislu modernega človeka. Ampak mi to počnemo s strastjo. In ta strast nas drži pokonci," opisuje.

Elektrika in gore imajo veliko skupnega – oboje je skrivnosten svet, povezan s strastjo.
Elektrika in gore imajo veliko skupnega – oboje je skrivnosten svet, povezan s strastjo.
FOTO: Luka Kotnik

Po celem dnevu plezanja zdrs na snežnem jeziku

Na dan, ko je skoraj umrl, mu je prijatelj s Slovaške, prav tako navdušen alpinist, Džuri Ramač, ki je bil takrat na obisku v Sloveniji, rekel: "Greva slovensko." Žumer je vedel, da misli Slovensko smer s Frelihovim izstopom v Triglavski severni steni.

Miha Žumer in Džuri Ramač nekaj ur pred nesrečo.
Miha Žumer in Džuri Ramač nekaj ur pred nesrečo.
FOTO: osebni arhiv

Tam je pred tem plezal že vsaj 25-krat, gor je peljal že ženo in vse svoje otroke. 29. junija 2024 je bil popoln dan za pot v gore – sončen, jasen, brez oblačka. Razmere so bile idealne – suha skala, zgornji del stene zasnežen, ves dan sta plezala in uživala. Popoldne, bilo je že po 15. uri, sta izstopila iz stene, sklenila, da bosta pivo spila spodaj v Vratih, in začela sestopati. Takrat pa je Žumer stopil na snežni jezik, pod nogami se mu je vdrlo, padel je na obraz in začel drseti proti skalam.

Cepin že eno leto visi pred vhodom v kapelico na Kredarici ter pohodnike opominja na pomen opreme in telesne pripravljenosti ter na to, da je včasih v življenju pač treba imeti srečo.

Cepin se mu je zaril 22 centimetrov globoko

"Ker sem videl, da drvim proti skalam, sem se skušal zaustaviti s cepinom. V trenutku, ko sem s čelado udaril v skalo, pa se mi je cepin zataknil v brezrokavnik in se mi z ročajem zaril globoko v trup," pojasnjuje okoliščine strašne nesreče. Ne zna pojasniti, kaj točno se je zgodilo potem, saj je povsem iracionalno, a pravi, da je zaslišal močan glas, ki mu je zavpil: "Potegni ga ven!" Ni razmišljal, z obema rokama je izvlekel cepin in ga potegnil iz telesa. Kasneje so mu povedali, da je s tem preprečil še hujše poškodbe, morda celo smrt.

Zaslišal je glas, ki mu je rekel, naj cepin izvleče iz telesa. To mu je najverjetneje rešilo življenje.
Zaslišal je glas, ki mu je rekel, naj cepin izvleče iz telesa. To mu je najverjetneje rešilo življenje.
FOTO: Luka Kotnik

S plezalskim kolegom sta s povoji in obliži, ki sta jih imela s sabo, nekako oskrbela rano, a bilo je jasno, da je treba klicati na pomoč. Začela se je kalvarija dolgotrajnega reševanja in mučnega čakanja. Helikopter je prvič priletel po dobre pol ure, a zaradi vetra ni mogel ne pristati ne spustiti reševalca k ponesrečencu. Žumer je lahko le leže pomagal helikopterju, ki je letel proč. 

'Če boš umrl, boš na najlepšem koncu sveta'

Zdravnik, ki ga je reševal, mu je kasneje dejal, da je bilo za preživetje ključno troje: odlična telesna pripravljenost, pozitiven odnos do življenja in osebna vera.

Na koncu se je pomoč do njega prebila peš, kot dolgoletni alpinist in gorski reševalec je poznal zdravnika, ki ga je prišel oskrbet. "Sem rekel: 'Andrej, poglej cepin, kako je krvav. Kaj boš naredil?' Mi je rekel: 'Glej, bom poskusil narediti vse. Če pa boš umrl, boš pa na najlepšem koncu sveta.'" Zdravnik mu je pomagal, kolikor mu je lahko, naložili so ga na nosila in začeli nositi navzdol, a že po nekaj trenutkih je bilo jasno, da ne bo šlo. "Močno me je bolelo, povedal sem jim, da poti navzdol ne bom zdržal. Zato so me raje nesli navkreber, na Kredarico."

Okoli devetih zvečer so prišli na Kredarico, dali so ga v meteorološko sobo, ki jo je zelo dobro poznal, saj je bil v tej koči kar naprej, večkrat na mesec, in vselej je obiskal tudi meteorologe. Ves čas so se izmenjavali ob njem, čakali jutro, ko bo lahko priletel helikopter in ga končno odpeljal v bolnišnico, čakali, ali bo preživel ...

V gore zdaj hodi še raje kot prej. Pravi, da se je ob nesreči njegovo življenje prevesilo v drugo polovico.
V gore zdaj hodi še raje kot prej. Pravi, da se je ob nesreči njegovo življenje prevesilo v drugo polovico.
FOTO: Luka Kotnik

Daljšemu pogovoru z neverjetnim možem, ki je preživel nemogoče, kjer med drugim pove tudi, koliko časa je okreval in kako danes gleda na gore, pa lahko prisluhnete v zgornjem pogovoru iz oddaje Svet na Kanalu A.

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