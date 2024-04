Zavržena cepiva proti covidu-19 so nas stala več kot 70 milijonov

Daleč največ cepiva smo naročili leta 2021, in sicer dobre štiri milijone odmerkov, v letu 2021 smo največ cepiva tudi porabili - na NIJZ so zabeležili skoraj tri milijone (2.760.000) cepljenj.

Če izračunamo povprečno ceno odmerka, saj so se te z leti spreminjale, dobimo okvirno oceno, da so nas odpadna cepiva stala več kot 70 milijonov evrov.

Z ministrstva za zdravje so nam odgovorili, da količino cepiv naročajo na podlagi mnenja Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Evropske agencije za zdravila in Nacionalnega inštituta za javno zdravje in da je Slovenija v duhu solidarnosti z državami, prizadetimi bodisi zaradi pomanjkanja ali nedostopnosti cepiva, večkrat tudi donirala presežne količine cepiva.