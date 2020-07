Cepivo morda oktobra, epidemiologi bodo verjetno sestavili prioritetno listo

Druga stvar pa je seveda, da so ZDA že doslej pokupile vnaprej 400 milijonov odmerkov, EU pa 300 milijonov odmerkov tega cepiva AstraZenece in Anglija 100 milijonov odmerkov, kar je pravzaprav že celoletna proizvodnja ta trenutek.

Kar v praksi pomeni, da bodo epidemiologi morali sestaviti prioritetno listo. Pričakovati je, da bodo med prvimi cepljeni zdravstveni delavci, pa tudi tisti, ki so v stalnem stiku z ranljivimi skupinami. Kot pojasnjuje Štrukelj, so to recimo strokovni delavci v domovih za ostarele, učitelji, policija, vojska.

Na Kitajskem so kot prvi na svetu že cepili večjo skupino ljudi, konec junija je odmerek cepiva prejelo pet tisoč vojakov. Kot pojasnjuje dr. Štrukelj: "Preskočili so pravzaprav tisto resno tretjo fazo in ker so tako pohiteli, smo nekoliko skeptični do varnosti. Vemo, da je učinkovito, ne vemo pa, ali je varno. Varnost mora biti na prvem mestu," še poudarja Štrukelj.

Kot pravi, je tudi sam presenečen, da novi koronavirus ne popušča niti v najtoplejših mesecih: "Pričakovali smo, da bo poleti počasi poniknil, to kar se dogaja z običajnimi virusi gripe. Nekako menimo, da ta trenutek kaže na neko mogoče oslabelost, ampak to je dejansko pri virusih lahko zelo zelo varljivo." Množično cepljenje vidi kot edino rešitev, da se bomo nekoč lahko vrnili v življenje, ki smo ga poznali.