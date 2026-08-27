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Slovenija

Veterinarja ob licenco? Zabeležila cepljenje, cepivo pa dala kar rejcu

Ljubljana, 27. 08. 2026 20.53 pred 12 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Krave v hlevu

Pred dvema tednoma so veterinarski inšpektorji na kmetiji v Iljaševcih našli trohneča trupla krav, prekrita s plastmi gnoja, in tri krave v zelo slabem stanju. Zdaj so znane nove podrobnosti: veterinarja sta spomladi skušala živali cepiti proti bolezni modrikastega jezika, vendar ju rejec, ki je strokovnjak s področja govedoreje, v hlev sploh ni spustil. Odslovil ju je z zagotovilom, da bo cepljenje opravil sam.

Cepljenje lahko opravi izključno veterinar, so danes zagotovili na Upravi za varno hrano in veterinarstvo. Po opravljenem cepljenju in drugih pregledih mora veterinar izpolniti "Dnevnik veterinarskih posegov", ki se hrani na kmetiji.

Uprava je ugotovila, da zapisa o cepljenju ali podpisa veterinarja v omenjenem dnevniku ni. Hkrati pa je bilo cepljenje osmih živali s te kmetije zabeleženo v uradnem spletnem registru. Uprava je zato testirala preostale žive živali in v njihovi krvi našla protitelesa proti bolezni modrikastega jezika.

Rejec izjave ni želel podati. Gre za selekcionista za govedo, zaposlenega na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Neuradno smo izvedeli, da dela trenutno ne opravlja, a si tudi sicer sodelovanja z njim v prihodnje menda ne predstavljajo več. Ker sta ga veterinarja ocenila za zaupanja vrednega človeka, sta mu cepivo predala, za dodatna pojasnila pa danes ni bil na voljo niti direktor murskosoboške veterinarske ambulante, od koder prihajata omenjena veterinarja.

Zaradi kršitve bi lahko posledice utrpela tudi veterinarja. "Mi moramo reagirati na vsako nepravilnost, tudi strokovno, ki jo odkrijemo. V primeru strokovnih nepravilnosti dokončno presojo prepustimo Veterinarski zbornici oziroma njeni strokovni komisiji, možen pa je tudi predlog za odvzem licence," je razložila Andreja Bizjak, v. d. generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ker se odpira vprašanje, ali je takšno ravnanje veterinarjev stalna praksa, je Uprava opravila pregled stanja na terenu. Preverili so skupno več kot 500 kmetij, od tega dobrih 300 samo na območju Murske Sobote, in ugotovili, da gre za osamljen primer.

Iljaševci zanemarjanje živali veterinarska inšpekcija bolezen modrikastega jezika krave

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