Veterinarja ob licenco? Zabeležila cepljenje, cepivo pa dala kar rejcu

Cepljenje lahko opravi izključno veterinar, so danes zagotovili na Upravi za varno hrano in veterinarstvo. Po opravljenem cepljenju in drugih pregledih mora veterinar izpolniti "Dnevnik veterinarskih posegov", ki se hrani na kmetiji.

Uprava je ugotovila, da zapisa o cepljenju ali podpisa veterinarja v omenjenem dnevniku ni. Hkrati pa je bilo cepljenje osmih živali s te kmetije zabeleženo v uradnem spletnem registru. Uprava je zato testirala preostale žive živali in v njihovi krvi našla protitelesa proti bolezni modrikastega jezika.

Rejec izjave ni želel podati. Gre za selekcionista za govedo, zaposlenega na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Neuradno smo izvedeli, da dela trenutno ne opravlja, a si tudi sicer sodelovanja z njim v prihodnje menda ne predstavljajo več. Ker sta ga veterinarja ocenila za zaupanja vrednega človeka, sta mu cepivo predala, za dodatna pojasnila pa danes ni bil na voljo niti direktor murskosoboške veterinarske ambulante, od koder prihajata omenjena veterinarja.

Zaradi kršitve bi lahko posledice utrpela tudi veterinarja. "Mi moramo reagirati na vsako nepravilnost, tudi strokovno, ki jo odkrijemo. V primeru strokovnih nepravilnosti dokončno presojo prepustimo Veterinarski zbornici oziroma njeni strokovni komisiji, možen pa je tudi predlog za odvzem licence," je razložila Andreja Bizjak, v. d. generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ker se odpira vprašanje, ali je takšno ravnanje veterinarjev stalna praksa, je Uprava opravila pregled stanja na terenu. Preverili so skupno več kot 500 kmetij, od tega dobrih 300 samo na območju Murske Sobote, in ugotovili, da gre za osamljen primer.