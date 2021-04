Porazdelitev cepiva: Janša, Kurz in Babiš proti solidarnostnemu mehanizmu

Večina držav članic se je strinjala z načrtom portugalskega predsedstva, ne pa tudi Slovenija, Avstrija in Češka, ki so se znašle na nasprotnem bregu pri nasprotovanju solidarnostnemu načrtu portugalskega predsedstva. Češki premier Andrej Babiš je po poročanju bruseljskega Politica želel več dodatnih odmerkov, avstrijski kancler Sebastian Kurz pa spremembo sistema, po katerem se odmerke deli med države članice EU. Voditeljema obeh držav se je pridružil še slovenski premier Janez Janša .

Odbor stalnih predstavnikov članic EU v Bruslju je včeraj razpravljal o predlogu za razdelitev dodatnih desetih milijonov odmerkov cepiva BioNTecha in Pfizerja, ki so jih preusmerili iz druge polovice leta v drugo četrtletje.

Kurz in Janša sta na koncu, ko je postalo jasno, da želenega ne bosta dosegla, vztrajala, da se vseh 10 milijonov porazdeli po sistemu pro rata, saj bi obe državi s tem prejeli več odmerkov, kot pa če bi se odpovedali deležu od omenjenih treh milijonov, namenjenih za najbolj prizadete države. Prav sistemu pro rata sta sicer v preteklosti nasprotovala.

A so vsi trije voditelji, kot poroča Politico, doživeli boleč poraz. S Slovenijo, Avstrijo in Češko v opoziciji so se preostale države strinjale z načrtom pomoči portugalskega predsedstva. Ljubljana, Dunaj in Praga, ki so tako zavrnile sodelovanje v solidarnostnem mehanizmu, bodo prejele svoj delež pro rata odmerkov cepiva glede na 10 milijonov.

Vse ostalo se bo porazdelilo po omenjenem solidarnostnem mehanizmu. Tri milijone odmerkov se bo porazdelilo med pet najbolj prizadetih držav, 19 držav članic (ki so se strinjale z načrtom) si bo po sistemu pro rata porazdelilo 6,66 milijona odmerkov cepiva.

Največji poraženec je s tem postala Češka, ki se je 'odpovedala' 140.000 dodatnim odmerkov cepiva, ki bi jih prejela po prvotnem načrtu, saj bi bila, kot že omenjeno, upravičena do dodatne pomoči. Češki premier naj bi bil sicer prepričan, da bo podvig avstrijskega kanclerja uspel, zato se mu je tudi pridružil.

Janša: Vztrajali smo zaradi Češke

Slovenija in Avstrija bosta torej prejeli delež cepiva po sistemu pro rata glede na 10 milijonov odmerkov. S tem bosta obe državi sicer prejeli večje število odmerkov Pfizerjevega cepiva, kot bi ga v skladu s solidarnostnim načrtom portugalskega predsedstva.

Politico ob tem navaja še, da je bilo stališče slovenskega premierja Janeza Janše"izraz sebičnosti in nepripravljenosti sodelovati pri solidarnostnem upravljanju krize". Za Kurza, ki si je sprva prizadeval za prelom s sistemom pro rata, pa vse skupaj predstavlja velik politični poraz.

Premier Janša se je na dogajanje odzval na družbenih omrežjih in zapisal, da je bila rešitev za Avstrijo in Slovenijo sprejemljiva, ne pa tudi za Češko, ki je trenutno zelo prizadeta. "Zaradi nje smo vztrajali. Solidarnostno bi morali razdeliti najmanj 5 milijonov odmerkov od 10 milijonov, kot je bilo okvirno dogovorjeno v četrtek, da bi zajeli vse, tudi Češko."