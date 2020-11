Slovenija prejela dodatne odmerke cepiva proti gripi, toda zaloga je omejena

V rekordnih treh tednih se je proti gripi pri nas cepilo že 250.000 ljudi. S tem so pošle vse zaloge cepiva, zato je zdravstvene domove, in tudi tiste, ki niso prišli na vrsto, razveselila težko pričakovana, dodatna pošiljka odmerkov. Tomaž Gantar, minister za zdravje je ob tem poudaril, da "seveda so prioriteta starejši, oboleli, ogroženi in šele nato tisti, ki bi se eventuelno želeli zavarovati".

Zaloga je namreč omejena. Slovenija je prejela le 20.000 dodatnih odmerkov, zdravstveni domovi bodo tako dobili precej manj cepiva kot si želijo. Aleksander Jus iz Zdravstvenega doma dr. Aldofa Drolca iz Maribora je dejal, da so že ob "prvem prejemu cepiva takoj naročili dodatnih 5000 odmerkov, ampak na žalost smo jih dobili samo 900". Zanimanje pa je še naprej izjemno. V zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor imajo po dveh dneh naročanja na voljo le še okoli 300 odmerkov. "Praktično bomo z jutrišnjim dnem zapolnili vse te termine, ki smo jih namenili za dodatno cepljenje, tako da bomo primorani spet prekiniti z naročevanjem," je še pojasnil Jus.