Cepljenje proti gripi: zaradi velikega povpraševanja nove zaloge

K večji precepljenosti proti gripi v tej sezoni je zagotovo prispevalo brezplačno cepljenje za rizične skupine ljudi, to so starejši od 65 let, kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo in nosečnice. Te skupine so letos prvič upravičene do brezplačnega cepljenja, krije ga obvezno zdravstveno zavarovanje. A ljudje se pogosteje odločajo tudi za samoplačniško cepljenje, so še pojasnili dodali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Na NIJZ dodatna naročila cepiv proti gripi prejemajo iz celotne Slovenije in tako ne morejo izpostaviti območja v Sloveniji, kjer bi bilo povpraševanje večje. Inštitut ima na zalogi še 21.500 odmerkov cepiva, zaradi velikega povpraševanja pa so naročili še dodatnih 20.000 odmerkov cepiva proti gripi. Dobavo pričakujejo v kratkem.

Podatkov o zalogah cepiv v posameznih zdravstvenih ustanovah na NIJZ nimajo, je pa po poročanju Dela cepiva že zmanjkalo v Trbovljah in da čakajo na nove zaloge.