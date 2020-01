V združenju pediatrov so posvarili pred nevarnostjo jemanja nekaterih izjav iz konteksta. Zelo pomembno je tudi vedeti, kako nastajajo posamezne študije, iz katerih črpamo informacije o cepljenju in cepivih.

Pravilno cepljenje preprečuje bolezen in smrt, so znova poudarili pediatri, tokrat ob predstavitvi spletne strani cepljenje.info. Nastala je v času, ko se v javnosti poraja vse več dvomov v upravičenost in učinkovitost cepljenja, kar že prinaša neželene posledice. Tako se znova soočamo s primeri ošpic, precepljenost proti tej bolezni pa je padla pod varno mejo 95 odstotkov.

V združenju za pediatrijo tistim, ki dvomijo v prednosti cepljenja in izpostavljajo stranske učinke cepiv, odgovarjajo, da so na spletni strani objavljeni tudi stranski učinki posameznih cepiv v Sloveniji.

Vse informacije o cepljenju na enem mestu

Sicer pa je stran namenjena vsem, ki želijo podrobnejše informacije o cepljenjih v vseh življenjskih obdobjih. Na njej so po zagotovilih združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu podana razumljivo pojasnjena znanstvena dejstva o obveznih in priporočenih cepljenjih za otroke in odrasle.

Tako denimo navajajo, kdaj se cepljenje začne, s kakšnimi cepivi, na kakšen način in s kakšnimi časovnimi presledki, je na današnji predstavitvi povedal predsednik združenja Matjaž Homšak. Informacije so na voljo tako za zakonsko obvezna kot priporočena cepljenja, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, in priporočena samoplačniška cepljenja.

Po njegovem zagotovilu so pojasnila podprta s strokovno literaturo Svetovne zdravstvene organizacije, Centra za nadzor bolezni in statistiko obravnave nalezljivih bolezni ter poročil o stranskih učinkih cepiv v Sloveniji. Ta pojasnila potrjujejo prednosti cepljenja vseh skupin prebivalstva, pravilno cepljenje pa, kot že omenjeno, preprečuje zaplete in smrt, je prepričan. Dodal je, da bo spletna stran koristila tudi strokovni javnosti.

Cepljeni otroci so bolj zdravi in imajo manj alergij

Zaradi nekaterih nasprotovanj cepljenju je precepljenost manjša od želene. Že pozabljene bolezni, denimo ošpice, pa se spet pojavljajo, je opozorila Jasna Čuk Rupnik iz sekcije za primarno pediatrijo združenja. Nekatera cepljenja, med njimi proti gripi, bi morali po njenem mnenju ponuditi vsem, tudi nosečnicam. Delodajalcem pa se po njenem mnenju izplača plačati cepljenje vsem zaposlenim, ker je to ceneje od bolniških staležev.

PediaterDenis Bašje poudaril, da so cepljeni otroci bolj zdravi in imajo manj alergij. Po njegovem mnenju je zelo pomembno, da zdravniki z odločitvijo za cepljenje sebe in svojih bližnjih dajo zgled.