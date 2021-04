Olimpijci veseli, da so na prednostni listi in da se lahko cepijo

Pripadniki vojaške zdravstvene enote Edvarda Peperka v Ljubljani so cepili prvih 57 članov olimpijske ekipe. Povabilu na cepljenje se je odzvala večina športnikov in podpornega osebja. Ena ovira manj, so pripovedovali športniki, potem ko so bili cepljeni s cepivom Johnson & Johnsona, pri katerem zadošča že en odmerek. Potovanja, priprave in tekmovanja bodo odslej lažji. Pri olimpijskem komiteju pa so po svoje hvaležni koordinatorju za cepljenje Jelku Kacinu, ki je marca trdil, da so se olimpijci cepili mimo vrste. Brez njega danes morda ne bi bili tukaj, pravijo.

