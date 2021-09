Cepljenje proti HPV tudi za dečke: 'Ne želimo umiranja za raki, ki se jih da preprečiti'

Dosežek, ki se mu je Slovenija zelo približala in ki že odmeva v svetu, je izpostavila predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in vodja Državnega programa Zora dr. Urška Ivanuš. Ravno prejšnji teden so romunski novinarji pri nas delali zgodbo o tem. V 19-milijonski državi namreč letno še vedno zboli 3400 žensk, 1800 pa jih umre. "V avto so se usedli ob dveh zjutraj, šli najprej na Krk, kjer so intervjuvali Nino Gaspari, ki ima osebno zgodbo, potem so prišli na onkološki inštitut, kjer so intervjuvali mene, in potem so šli intervjuvat še ginekologinjo v Zdravstveni dom Ljubljana. In potem so me iz avta klicali, da bodo šli posnet še stavbo ministrstva za zdravje, ker sem jim povedala, da brez take podpore, kot smo jo mi na Zori imeli na ministrstvu za zdravje, in brez take aktivacije vseh deležnikov Zora ne bi imela takih uspehov, kot jih ima," je z nedavno anekdoto ponazorila uspeh presejalnega programa.

Bremena med državami se primerjajo po starostno standardizirani stopnji. V Romuniji je ta 20 na 100.000, je povedala Ivanuševa. "S tako stopnjo smo mi začeli v začetku 60. let prejšnjega stoletja." In zakaj so Romuni prišli k nam? Ker je WHO konec lanskega leta Slovenijo izpostavil kot primer dobre prakse in državo, ki bo morda med prvimi v Evropi uspela eliminirati raka materničnega vratu.