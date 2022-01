Cepljenje najučinkovitejše za preprečevanje okužb s HPV, ki povzročajo nekatere rake

Slovenija od leta 2009/10 izvaja cepljenje deklic proti humanim papilomavirusom (HPV) kot priporočeno cepljenje ob sistematičnem pregledu v 6. razredu osnovne šole. V šolskem letu 2021/22 se lahko prvič v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja cepijo tudi dečki, ki v šolskem letu 2021/22 obiskujejo 6. razred osnovne šole. "V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se lahko cepijo tudi dekleta, ki so obiskovala 6. razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje in še niso bila cepljena (zamudnice)," so ob evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu, ki letos poteka od 17. do 23. januarja, pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in spomnili, da je cepljenje najučinkovitejši način za preprečevanje okužb s HPV in bolezni, ki jih povzročajo.

Po njihovih besedah je cepljenje dečkov pomembno, saj okužbe s HPV lahko tudi pri moških povzročajo genitalne bradavice in nekatere rake (zadnjika, penisa in ustnega dela žrela). Poleg tega cepljenje dečkov posredno vpliva tudi na zmanjšanje pojavljanja okužb s HPV in njihovih posledic pri ženskah. "Vključitev dečkov v nacionalni program cepljenja je pomemben korak k vzpostavitvi kolektivne imunosti proti najpogostejšim genotipom HPV in s tem k odpravi raka materničnega vratu ter zmanjšanju pojavnosti drugih s HPV povezanih obolenj pri obeh spolih," so pojasnili.

Cepljenje je najbolj učinkovito pred morebitno izpostavljenostjo okužb s HPV, torej pred prvimi spolnimi stiki. Za zaščito oseb, mlajših od 15 let, sta dovolj dva odmerka cepiva, za starejše od 15 let pa so potrebni trije odmerki. "Do zdaj opravljene raziskave so pokazale, da zaščita s cepljenjem proti okužbi s HPV traja vsaj deset let, pričakuje pa se, da bo zaščita še bistveno daljša. Zaenkrat velja, da poživitveni odmerki niso potrebni," so utemeljili na NIJZ.

Po njihovih zagotovilih so cepiva proti HPV varna in učinkovita, kar dokazujejo rezultati številnih raziskav in podatki na podlagi cepljenja, ki poteka v številnih državah po svetu. Globalni svetovalni odbor za varnost cepiv pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), ki redno pregleduje podatke o spremljanju neželenih učinkov po uvedbi cepljenja proti HPV v rutinske programe, zaenkrat ni ugotovil nobenih varnostnih zadržkov za cepljenje proti HPV in zaključuje, da so cepiva proti okužbam s HPV izjemno varna, so navedli na NIJZ. "Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo po cepljenju proti HPV, so največkrat blagi in prehodni. Najpogosteje poročajo o lokalnih reakcijah na mestu cepljenja (bolečina, rdečina ali oteklina) in zmerno povišani telesni temperaturi, slabosti, utrujenosti in glavobolu. Resnejši neželeni učinki so zelo redki," so še pojasnili.

V 11 letih 200 prijav neželenih učinkov

V Sloveniji se podatki o neželenih učinkih po cepljenju zbirajo na NIJZ v Registru neželenih učinkov po cepljenju, v katerega so dolžni poročati vsi zdravniki, ki ugotovijo neželene učinke. V obdobju 2009 do 2020 je bilo v naši državi razdeljenih več kot 180.000 odmerkov cepiva. "V tem obdobju smo v register prejeli 200 prijav neželenih učinkov po cepljenju proti HPV in tri prijave neželenih učinkov po sočasnem cepljenju proti HPV in tetanusu. Najpogosteje poročani neželeni učinki so bili bolečina, oteklina, rdečina na mestu cepljenja, povišana telesna temperatura, slabost, glavobol, utrujenost in omedlevica. Vsi neželeni učinki so izzveneli v nekaj dneh brez posledic," so razložili na NIJZ.