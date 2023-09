Cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju premaknili v 2. razred

Sprejeti program cepljenja med drugim prinaša spremembe na področju cepljenja proti humanim papilomavirusom (HPV). Cepljenje je po novem zagotovljeno dvema dodatnima generacijama dečkov, in sicer v 1. in 3. letniku srednje šole.

Zagovornik načela enakosti je sicer Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvu za zdravje priporočili, da omogočita cepljenje proti HPV vsem mladostnikom in mladostnicam do 26. leta. Sekciji za primarno pediatrijo in za šolsko, študentsko in adolescentno medicino, ki se strinjata z vključitvijo dodatne generacije v 1. in 3. letniku, pa sta ocenili, da bi bilo treba omogočiti cepljenje tudi vsem ostalim fantom, tako kot velja za dekleta, za kar bi bilo treba zagotoviti dodatna finančna sredstva in cepivo.