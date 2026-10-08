Cepiva zamujajo, začetek cepljenja proti gripi prestavljen na november

Cepljenje proti gripi na NIJZ priporočajo predvsem starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, osebam z izrazito prekomerno telesno težo, majhnim otrokom (od 6 mesecev do 2 let starosti), nosečnicam in zaposlenim v zdravstvu.

Sprva je bilo predvideno, da se bo cepljenje začelo 20. oktobra, tako kot v lanskem letu, a so se zaradi zamud pri dobavi cepiv na NIJZ odločili, da ga nekoliko zamaknejo. Do zamud prihaja zaradi proizvodnih težav, so še sporočili. "S podobnimi težavami se srečujejo tudi druge države severne poloble, zato začetek cepljenja zamikajo v več evropskih državah. O zamudah pri dobavi cepiv proti gripi je poročala tudi Svetovna zdravstvena organizacija," so zapisali na agenciji.

Nacionalni inštitut za javno zdravje si od prejema prvih informacij o predvidenih zamudah prizadeva za čimprejšnjo zagotovitev dodatnih količin cepiva, da bi cepljenje v Sloveniji potekalo čim bolj nemoteno.