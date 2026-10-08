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Slovenija

Cepiva zamujajo, začetek cepljenja proti gripi prestavljen na november

Ljubljana, 08. 10. 2026 14.08 pred 49 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Cepljenje

Letošnje cepljenje proti sezonski gripi se bo začelo 2. novembra, kar je nekoliko pozneje kot v preteklih letih. Kot so sporočili z NIJZ, so razlog za to zamude pri dobavi cepiv, s čimer se soočajo vse evropske države. Do konca oktobra bo v Sloveniji predvidoma 100.000 odmerkov cepiv, so še napovedali.

Cepljenje proti gripi na NIJZ priporočajo predvsem starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, osebam z izrazito prekomerno telesno težo, majhnim otrokom (od 6 mesecev do 2 let starosti), nosečnicam in zaposlenim v zdravstvu.

Sprva je bilo predvideno, da se bo cepljenje začelo 20. oktobra, tako kot v lanskem letu, a so se zaradi zamud pri dobavi cepiv na NIJZ odločili, da ga nekoliko zamaknejo. Do zamud prihaja zaradi proizvodnih težav, so še sporočili. "S podobnimi težavami se srečujejo tudi druge države severne poloble, zato začetek cepljenja zamikajo v več evropskih državah. O zamudah pri dobavi cepiv proti gripi je poročala tudi Svetovna zdravstvena organizacija," so zapisali na agenciji.

Nacionalni inštitut za javno zdravje si od prejema prvih informacij o predvidenih zamudah prizadeva za čimprejšnjo zagotovitev dodatnih količin cepiva, da bi cepljenje v Sloveniji potekalo čim bolj nemoteno.

Gripa
Gripa
FOTO: Shutterstock

100.000 odmerkov cepiv do konca oktobra

V Sloveniji bo do konca oktobra predvidoma 100.000 odmerkov cepiv proti gripi. "Ker začetne količine cepiva še ne bodo zadostovale za vsa naročila izvajalcev cepljenja, bo NIJZ v prvi dobavi izvajalcem zagotovil sorazmeren delež odmerkov glede na število cepljenj, ki jih je posamezni izvajalec izvedel v pretekli sezoni," so zapisali.

V lanskem letu je bilo skupaj proti gripi cepljenih več kot 167.000 prebivalcev, navajajo. Preostale naročene količine bodo izvajalcem dostavili naknadno, ko bodo na voljo večje količine cepiva.

NIJZ je o odložitvi začetka cepljenja izvajalce že obvestil. Priporoča jim tudi, da na začetku izvajanja cepljenja po možnosti prednostno cepijo rizične oziroma ranljive skupine prebivalstva.

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KOMENTARJI4

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Celjan78
08. 10. 2026 15.16
Janez spet ni sposoben cepivo nabavit
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
08. 10. 2026 15.01
Aha zastrupljanje se začne šele novembra. Aluminij nima kaj iskati v cepivih prav tako še nekaj drugih sestavin, ki delujejo na dolgi rok. Zato so potem a vtoimune bolezni, alzheimer, parkinsova, demenca... Cepiva poškodujejo DNK. PIKA!!!
Odgovori
+0
2 2
zdravkob
08. 10. 2026 14.56
Poglej to, nosečnicam! Saj so nori. Povsem v nasprotju z vsemi standardi, ki so veljali še do včeraj. Kot drugo, niti ne omenjajo ali gre morda za novo mRNA cepivo? Nič. Stroka prodana albancem na tržnici. Sramota.
Odgovori
+0
2 2
Vrhovni poveljnik
08. 10. 2026 14.56
Janezs še išče ponudnika, ki bo plačal največjo provizijo. Cepiv bo takrat ne samo dovolj, bo jih celo preveč, večino bomo vrgli stran zaradi pretečenega roka trajanja. Janezs je to dokazal že v Covid-19. Stevanović je bil takrat ostro proti cepljenju nasploh, kar je diametralno nasprotna neumnost, a sedaj složno ropata davkoplačevalski denar.
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+2
3 1
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