Cepiva zamujajo, začetek cepljenja proti gripi prestavljen na november

Cepljenje proti gripi na NIJZ priporočajo predvsem starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, osebam z izrazito prekomerno telesno težo, majhnim otrokom (od 6 mesecev do 2 let starosti), nosečnicam in zaposlenim v zdravstvu.
Sprva je bilo predvideno, da se bo cepljenje začelo 20. oktobra, tako kot v lanskem letu, a so se zaradi zamud pri dobavi cepiv na NIJZ odločili, da ga nekoliko zamaknejo. Do zamud prihaja zaradi proizvodnih težav, so še sporočili. "S podobnimi težavami se srečujejo tudi druge države severne poloble, zato začetek cepljenja zamikajo v več evropskih državah. O zamudah pri dobavi cepiv proti gripi je poročala tudi Svetovna zdravstvena organizacija," so zapisali na agenciji.
Nacionalni inštitut za javno zdravje si od prejema prvih informacij o predvidenih zamudah prizadeva za čimprejšnjo zagotovitev dodatnih količin cepiva, da bi cepljenje v Sloveniji potekalo čim bolj nemoteno.
100.000 odmerkov cepiv do konca oktobra
V Sloveniji bo do konca oktobra predvidoma 100.000 odmerkov cepiv proti gripi. "Ker začetne količine cepiva še ne bodo zadostovale za vsa naročila izvajalcev cepljenja, bo NIJZ v prvi dobavi izvajalcem zagotovil sorazmeren delež odmerkov glede na število cepljenj, ki jih je posamezni izvajalec izvedel v pretekli sezoni," so zapisali.
V lanskem letu je bilo skupaj proti gripi cepljenih več kot 167.000 prebivalcev, navajajo. Preostale naročene količine bodo izvajalcem dostavili naknadno, ko bodo na voljo večje količine cepiva.
NIJZ je o odložitvi začetka cepljenja izvajalce že obvestil. Priporoča jim tudi, da na začetku izvajanja cepljenja po možnosti prednostno cepijo rizične oziroma ranljive skupine prebivalstva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.