Cepljenje proti gripi tudi letos brezplačno

Lani so zdravstvene oblasti pozivale k obsežnejšemu cepljenju proti gripi, saj so želele preprečiti, da bi ob hkratnih zapletih zaradi gripe, zaradi katere vsako zimo v bolnišnicah zdravijo veliko ljudi, in ponovnem naraščanju števila obolenj za covidom-19 zaradi prezasedenosti odpovedal zdravstveni sistem.

Cepljenje proti gripi se po navadi začne v drugi polovici oktobra. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je letos naročil večjo količino cepiva proti gripi kot lani, ko so naročili 270.000 odmerkov, dodatno so jih prejeli še 20.000, a je cepivo zaradi velikega zanimanja za cepljenje v nekaj tednih pošlo.

Tako so sprva odločili, da bo obvezno zdravstveno zavarovanje krilo cepljenje proti gripi (tako kot leto pred tem) za kronične bolnike, starejše od 65 let, nosečnice in osebe z izrazito povečano telesno težo, pa tudi za otroke, stare od pol leta do 23 mesecev.

Nato pa so v peti protikoronski zakon vnesli določbo, da je cepljenje proti gripi v sezoni 2020/2021 brezplačno za vse zavarovane osebe. Na ministrstvu za zdravje so navedli, da daje podlago za brezplačno cepljenje za vse prebivalce prav omenjena zakonodaja, saj ukrep, ki se nanaša na cepljenje proti gripi, velja do konca letošnjega leta.

Lanska sezona gripe je bila sicer bistveno drugačna kot prejšnja leta. Na koncu niso v Sloveniji potrdili niti enega primera gripe, tudi v ostalih državah je bilo gripe izjemno malo. Vzrok za to je dejstvo, da so bile vzgojno-varstvene in šolske institucije precej časa zaprte, ljudje so se zaradi epidemije covida-19 manj družili in upoštevali tudi ostale ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost novega koronavirusa, hkrati pa tudi zmanjšujejo prenos respiratornih virusov, vključno z gripo.

Letošnja sezona virusnih okužb utegne biti drugačna. Predvsem med otroki že nekaj časa – bistveno prej kot po navadi – krožijo respiratorne virusne okužbe. V nekaterih bolnišnicah so otroški oddelki polni, prevladujejo zlasti okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Ponekod v Evropi pa se že pojavlja gripa.