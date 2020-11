Cepljenje proti HPV za dečke brezplačno najprej v prihodnjem šolskem letu

Zdravstveni svet je nedavno potrdil širitev nacionalnega programa cepljenja, in sicer s cepljenjem proti okužbam s HPV tudi za dečke. Na NIJZ, ki je predlagal širitev cepljenja, so navedli, da za zdaj še čakajo na uradni odgovor zdravstvenega sveta, ko ga bodo pa dobili, pa bodo predlagali uvedbo cepljenja dečkov v nacionalni program cepljenja.

Cepljenje tako ščiti pred humanimi papiloma virusi (HPV), s katerimi se vsaj enkrat v življenju okuži 80 odstotkov spolno aktivnih oseb. Gre sicer za veliko različnih tipov HPV, visokorizični pa povzročajo genitalne bradavice in različna rakava obolenja. Genitalne bradavice in raka lahko zaradi okužbe s HPV dobijo tako ženske kot moški, pri moških lahko ta okužba povzroči raka denimo na penisu, vratu in glavi. Zato so si strokovnjaki že dlje časa prizadevali, da bi bilo cepljenje proti HPV brezplačno tudi za dečke.

Medtem ko bi po ciljih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za izkoreninjenje raka materničnega vratu potrebovali 90-odstotno precepljenost deklic, pa je precepljenost v Sloveniji še bistveno nižja, čeprav se iz leta v leto povečuje. Pred 10 leti se je proti HPV cepila manj kot polovica šestošolk, v lanskem šolskem letu skoraj 60 odstotkov, so navedli na NIJZ.

Ob tem so dodali, da v državah z visoko precepljenostjo deklic beležijo zmanjšano pogostost okužb s HPV v populaciji mladih, zmanjšanje pojavnosti genitalnih bradavic pri mladih ženskah in moških, zmanjšanje pojavnosti predrakavih sprememb materničnega vratu in tudi že prve rezultate uspešnosti cepljenja pri preprečevanju s HPV povezanih rakov pri cepljenih ženskah.

Ker so prve generacije cepljenih deklet v Sloveniji že pričele vstopati v presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, pričakujejo, da bodo v kratkem na voljo tudi že prvi podatki o pojavnosti predrakavih sprememb in raka materničnega vratu pri cepljenih dekletih v Sloveniji.

NIJZ je sicer v predlogu širitve programa cepljenja predvidel tudi promocijsko kampanjo pred začetkom izvajanja cepljenja dečkov proti HPV, za kar bi potrebovali dodatna sredstva. Sicer pa bodo na NIJZ pred začetkom izvajanja programa cepljenja dečkov proti HPV pripravili promocijska gradiva in sporočila za splošno in strokovno javnost ter sodelovali z mediji. V celotnem času izvajanja programa bo NIJZ izvajal promocijo, podobno kot jo izvaja sedaj za cepljenje deklic proti HPV.