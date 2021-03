Cepljenje šolnikov začasno ustavljeno, v Slovenijo dodatni odmerki cepiv Pfizerja

V Slovenijo bo v marcu prišlo dodatnih 18.720 odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Tako bo v tem mesecu v državo prišlo 118.170 odmerkov tega cepiva. Prva pošiljka cepiva Johnson & Johnsona bo prišla aprila, ni pa še znano, koliko odmerkov. V ZD Ljubljana so morali zaradi začasne ustavitve cepljenja s cepivom AstraZenece odpovedati cepljenje šolnikov. Ta teden bi jih morali cepiti več kot 4000.

Sprva je bilo predvideno, da bo Pfizer v Slovenijo v marcu dobavil pet pošiljk cepiv proti covidu-19, vsak ponedeljek po 19.890 odmerkov. Tako pa bodo v prihodnjih dveh tednih dobavili po 19.250 odmerkov. Glede na to, da je minister za zdravje Janez Poklukar v ponedeljek odredil, da se začasno ustavi cepljenje proti covidu-19 s cepivom AstraZenece, so na NIJZ danes ustavili distribucijo cepiva. Tako imajo na zalogi 14.200 odmerkov tega cepiva. PREBERI ŠE Slovenija začasno zaustavlja cepljenje s cepivom AstraZenece Kaj bo s cepljenjem šolnikov? S tem cepivom naj bi se danes začelo cepljenje šolnikov v Ljubljani. Predvideno je bilo, da jih bodo cepili 2100, v soboto pa še dodatnih 2100. Počakati bodo morali do odločitve Evropske agencije za zdravila (EMA), ki bo o AstraZeneci odločala v četrtek. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila infektologinjaMateja Logar, se trenutno cepljenje v državi nadaljuje s cepivom Pfizerja in Moderne: "Trenutno podatkov, s katerim cepivom bodo naprej cepljeni šolniki, še ni, saj čakamo na odločitve, ki jih bo prinesel ta teden. Upamo, da bo EMA podala pozitivno mnenje cepivu AstraZeneca in bo cepljenje steklo naprej. Odločitev bi naj bila znana že v četrtek." PREBERI ŠE Trampuž: Odločitev o začasni ustavitvi cepljenja z AstraZeneco je pravilna Sicer pa je EMA pretekli teden dala zeleno luč četrtemu cepivu proti covidu-19, gre za cepivo družbe Johnson & Johnson. Na NIJZ pravijo, da prvo pošiljko tega cepiva pričakujejo v aprilu, ni pa še jasno, kdaj in koliko. Za zaščito s tem cepivom je sicer dovolj en odmerek. icon-expand