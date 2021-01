Drugi krog cepljenja v domovih za starejše 18. januarja

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je tudi opozoril, da omenjeno prvo cepljenje še ne predstavlja popolne zaščite oz. da po podatkih zdravstva zagotavlja le 50- do 70-odstotno zaščito.

Po cepljenju stanovalcev in zaposlenih pa menijo, da do morebitnega tretjega vala okužb v metliškem domu ne bi smelo priti

Ocenil je, da zato še ni nastopil čas za sproščanje ukrepov in dodal, da so sicer v prvem krogu cepljenja v domovih za starejše porabili nekaj več kot 12.000 odmerkov cepiva. Do cepiva so bili prvi upravičeni stanovalci domov za starejše, cepili pa so skoraj vse stanovalce, ki še niso zboleli ali preboleli te bolezni, je zagotovil.

'Cepljenje garant za normalno življenje'

Glede cepljenja zaposlenih v domovih za starejše je ocenil, da je zanimanje nekaj nižje, kot bi želeli in kot bi bilo po mnenju zdravstva dobro.

Pristojni se trudijo promovirati cepljenje in pokazati njegovo pozitivno stran, "ki je garant, da bi lahko v doglednem času oz. po drugem cepljenju prešli nazaj na normalno življenje", je poudaril.

Minister sicer meni, da se bo zanimanje za cepljenje okrepilo, ko bodo še neodločeni zaposleni v domovih za starejše videli njegove pozitivne učinke. Cepivo je po njegovem mnenju varno in cepljene ščiti. Sicer pa pristojni in NIJZ za okrepitev zanimanja za cepljenje načrtujejo promocijsko kampanjo, je dodal.

V Metliki v domu nimajo več okuženih, cepili skoraj vse stanovalce

Glede stanja v domu starejših v Črnomlju je navedel, da tam nimajo več okuženih in da so cepili skoraj vse tamkajšnje stanovalce, ki niso zboleli ali preboleli covida-19. Cepili so tudi približno 30 odstotkov zaposlenih vseh profilov. Po izjemno težkih in zahtevnih časih pa je vzdušje v črnomaljskem kolektivu dobro, je še dejal Cigler Kralj.

Direktorica Doma starejših občanov MetlikaIvica Lozar je povedala, da v domu nimajo več okuženih. V prvem valu okužb je sicer umrlo 16 stanovalcev in v drugem valu še osem. Po cepljenju stanovalcev in zaposlenih pa menijo, da do morebitnega tretjega vala okužb v metliškem domu ne bi smelo priti.

Razen izjem so proti covidu-19 prvič cepili skoraj vse stanovalce in polovico zaposlenih. Pričakujejo sicer, da se bo cepila tudi preostala polovica zaposlenih, je še dejala Lozarjeva.