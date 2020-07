'Čeprav je blesteče obvladovala snov, se med urami ni izpostavljala'

"Pio sem videla kot dijakinjo, ki ji je mar za druge. Marsikomu se je spomnila polepšati dan s kako drobno pozornostjo. Ko sem včasih stopila v razred, je znala kateremu od sošolcev prav goreče razlagati snov ali pa je bila del kakšne klepetajoče skupinice, kar pomeni, da je zgovorno, razgledano, veselo, živahno dekle, ki se zna vključiti v različne družbe in zna konstruktivno prispevati k delovanju razredne skupnosti," so prve misli nekdanje Pijine razredničarke Mojce Osvald , ko smo jo vprašali po diamantni maturantki.

Zaključiti mednarodno maturo v diamantnem slogu pomeni doseči vseh možnih 45 točk. Pia Skok je tako pri vseh šestih predmetih, ki jih je izbrala, dosegla oceno 7, tri dodatne točke pa je dobila z esejem v teoriji o znanju in obširnim esejem pri geografiji.

Ni pričakovala, da bo dosegla prav vse možne točke

Pia si je želela, da bi dosegla vse točke na maturi, saj je, kot pravi, dve leti trdno delala, da bi tak rezultat tudi dosegla. A zaradi covid-19 se je situacija močno zapletla."B – organizacija, ki izvaja mednarodno maturo – je zaključne izpite odpovedala. Tako zaključne ocene niso več večinsko temeljile na zaključnih izpitih, temveč na internih nalogah, ki so bile letos eksterno ocenjene, in predvidenih ocenah (ocene, ki so jih profesorji pričakovali, da jih bo dijak dobil na maturi). Vse to so poslali eksternim ocenjevalcem, ki so izvedli analizo podatkov iz prejšnjih izpitnih sej, posameznih šolskih in predmetnih podatkov ter na podlagi tega prišli do zaključne ocene. Ker je bil tak sistem ocenjevanja uporabljen prvič, nisem vedela, kaj lahko pričakujem,"je pojasnila Pia Skok.

Podobno je razmišljala tudi razredničarka Osvaldova. Pričakovala je, da bo Pijin dosežek na maturi odličen, a si zaradi nove ocenjevalne situacije ni želela ničesar obetati. "Kdorkoli bi si drznil trditi, da v teh nenavadnih okoliščinah koronakrize lahko res z gotovostjo pričakuje kakršnekoli rezultate, bi morda malce pretiraval. Zase lahko rečem, da še nobeno leto nisem s toliko negotovosti pričakovala končnega rezultata. Nikomur ni bilo čisto jasno, kakšno bo razmerje med internimi ocenjevanji in predvideni ocenami," je letošnje dvome in vprašanja, ki so se najbrž porajala večini učiteljev in profesorjev, izpostavila Osvaldova.

Zanimalo nas je, kako je bilo, ko je Pia čakala na rezultate – je imela tremo, kakšni občutki so jo prevzemali. Povedala nam je, da med sošolci velja za osebo, ki je bolj živčna, ko dobi rezultate testa kot pa pred njim: "Tako sem bila živčna že teden dni pred razglasitvijo rezultatov, najbolj pa seveda na dan razglasitve. Za rezultate sem izvedela na manjši podelitvi v šoli. Že na začetku nas je ravnatelj Mirko Mrčela pohvalil, saj smo imeli kar 12 zlatih maturantov, in povedal, da je eden izmed učencev, edini v Sloveniji, dobil vse točke. Ko je omenil moje ime, sem bila izjemno presenečena in hkrati zelo vesela, saj sem v znanje vložila veliko časa in truda."

S sošolci so si čestitali, prav tako so ji čestitali profesorji. "Rekli so mi, da moram biti na rezultat izredno ponosna. Sama sem se jim zahvalila za njihov trud, ki so ga v dveh letih vložili v naše znanje. Brez njihove pomoči takšen rezultat ne bi bil dosegljiv," je povedala Pia.