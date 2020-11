Čeprav brez prireditev, so zasvetile praznične lučke

Mesto so letos okrasili z aktualno osrednjo temo "ranljivost in trdoživost življenja", ki jo v prvi vrsti namenjajo meščankam in meščanom. Nekateri elementi in sklopi bodo novi, velik del skulptur pa bo originalno delo pokojnega avtorja Zmaga Modica . Avtor projekta aktualne okrasitve in novosti je njegov sin Urban Modic . Po besedah avtorja se letošnja okrasitev osredotoča na življenje, njegovo ranljivost in hkrati trdoživost.

"Naj bodo letošnje lučke simbol upanja in moči, da bomo skupaj zmogli in premagali vse slabo, ki se je letos nakopičilo, ki nas tišči k tlom in jemlje dih. Naj gorijo," so še dodali.

Praznične luči so že prižgali tudi na Bledu. Kot so sporočili iz občine, se začenja čas najdaljših noči v letu, čas, za katerega naši predniki niso bili prepričani, da bo Sonce zmoglo premagati noč in vrniti svetlobo. "V takšnem času se v dneh epidemije nahajamo tudi sami. Kljub temu so temo okoli nas nocoj razsvetlile praznične luči, ki bodo letos morda na Bledu svetile samo domačinom, morda pa si jih bodo v živo lahko ogledali tudi ostali," so sporočili.

Kot so sporočili iz JZ Turizem Ljubljana bi si želeli izvesti praznični sejem, a je vse odvisno od razmer in ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Za zdaj stojnic s kuhanim vidnom še ni, a če ga bodo lahko izpeljali, bodo najemnikom prazničnih hišk omogočili 75 % popust, saj želijo kljub epidemiji pričarati lepe praznične dneve ob koncu leta. Koncertov in ostalih večjih prireditev pa letos zagotovo ne bo.

Delavci Elektrosignala so že pred dnevi na mestnih ulicah začeli nameščati božično – novoletno razsvetljavo, s katero želijo v mestu ustvariti toplino in praznično vzdušje. Prižgali jo bodo v soboto, 28. novembra, a zaradi ukrepov občanov na prižig lučk ne bodo vabili. "Verjamemo, da bo marsikomu sprehod po lepo okrašenem mestu polepšal dan, ga napolnil z energijo, toplino in upanjem na boljši jutri," so sporočili iz občine.

V Mariboru naj bi lučke prižgali 3. decembra, ob tem pa načrtujejo tudi, da bo na ta dan zaživelo osrednje prizorišče prazničnega Maribora – Glavni trg, na katerem bo vse do 30. decembra 2020 tržnica z darilnim programom. V Zavodu za turizem Maribor poudarjajo, da bodo poskrbeli, da bo mesto zasijalo v privlačni praznični podobi in bo ponudilo kakovostne vsebine, katerih obseg in način izvedbe bodo sproti prilagajali veljavnim ukrepom.

Mesto bodo okrasili tudi s smrekami. Za krasitev mestnega jedra so si v podjetju Zeleno drevo izposodili 30 »živih« smrek, ki so posajene v lonce in so visoke od 180 do 220 centimetrov. Podjetje jih bo spomladi ponovno zasadilo v zemljo.

V središču Murske Sobote so te dni začeli nameščati praznično okrasitev, ki bo zasijala 5. decembra. Ob prižigu bo občanke in občane preko spletnega prenosa nagovoril župan Aleksander Jevšek . Kot sporočajo iz občine zaradi ukrepov verjetno tudi v Murski Soboti ne bodo mogli organizirati prazničnih prireditev, ki so se zmeraj začeli z »Mikloševim senjem«, nadaljevali z glasbenim dogajanjem, prihodom Dedka Mraza in tako naprej.

Zvezdno nebo bo sijalo od Glavnega trga preko Stanetove in do Lilekove ulice. Tudi Muzejski trg bo zaradi praznične razsvetljave še lepši. Osvetlili bodo drevesa, na zgornjem zunanjem hodniku Pokrajinskega muzeja Celje namestili zelene, nesvetleče girlande, oboke pa osvetlili. Lik zvezde bo sijal na Stanetovi ulici, lik smreke z medvedkom pa na Glavnem trgu pred Paviljonom za prezentacijo arheologije oziroma Turistično-informacijskim centrom. Postavili bodo tudi svetlobni lik kočije. V starem mestnem jedru (Prešernova ulica od Krekovega trga do slaščičarne Zvezda) v teh dneh nameščajo ambientalno ozvočenje. Letošnja novost bodo šopki iz smrečja, ki jih bomo namestili na kandelabre v mestu in bodo okrašeni z bučkami in pentljami.

"Čeprav bo letošnji december za marsikoga drugačen od prejšnjih let, v občini verjamejo, da nam čarobnosti in radosti, ki jih prinašajo prazniki, ne more in ne sme nihče odvzeti," so sporočili iz občine Koper.

V Kopru praznično razsvetljavo pričakujejo v prvih dneh decembra, bodo razmere dopuščale, bo občina skupaj z Zavodom za mladino, kulturo in turizem v Kopru postavila tudi drsališče iz umetne mase v Taverni, organizirala praznični sejem s pestro gostinsko ponudbo v hiškah in drug zanimiv spremljevalni program Fantazime, ki bo omogočal sprotne prilagoditve omejitvam in razmeram.

Poleg tega bo pred Hranilnico prekmurskih dobrot kot točka za praznične fotografije stal samostoječi okrasni element v obliki logotipa »Murska Sobota – srce Pomurja«. Okrašeno pa bo tudi ožje mestno središče na naslednjih ulicah in trgih: Kocljeva, Slomškova in Štefana Kovača, Trg zmage, Trubarjev drevored in drevored Martina Luthra. Tudi v letošnjem letu bo na Trgu zmage najmlajše čakala Pravljična dežela z motivi likov iz klasičnih pravljic.

Kljub temu občank in občanov ne želijo prikrajšati za praznično vzdušje vsaj ob sprehdou skozi mesto. Murska Sobota bo zato, kot pravijo, letos okrašena še lepše kot doslej, z novimi in unikatnimi svetlobnimi elementi na prenovljeni Slovenski ulici. Zasnovo za novo okrasitev Slovenske ulice je izdelal akademski slikar Mirko Rajnar , sicer tudi avtor zasnove in izvedbe praznične okrasitve Trga zmage z lampijoni, ki so jih izdelali učenci in dijaki.

Letos so se odločili za dokup elementov za okrasitev Prešernovega trga, Kardeljeve ploščadi, Verdijeve ulice in Titovega trga ter dela Pristaniške ulice, ki v preteklih letih niso bili okrašeni oziroma so bili le delno, ter tako smiselno zaokrožili okrasitev strogega mestnega jedra Kopra. Za to so namenili dobrih 140 tisoč evrov. Dekorativna mestna razsvetljava, ki obsega več kilometrov utripajočih svetlobnih verig, svetleče elemente z živalskimi motivi in pravljične figure različnih oblik ter umetniške svetlobne instalacije v toplih in hladnih odtenkih, bo mestu tudi letos vdahnila praznični pridih.

V Hlavatyjevem parku pri tržnici bo znova zaživel svetlobni živalski vrt z velikimi 3D živalskimi motivi, na Carpacciovem trgu boste še naprej občudovali zlato oljko, osvetljeno s kombinacijo hladno-toplih belih svetil LED, prav tako bo utrdba Bastion dekorirana v obliki darila z rdečo svetlečo pentljo. S tematskimi unikatnimi elementi ostajajo okrašena vsa krožišča ob vstopu v mestno središče, Čevljarsko in Kidričevo ulico bodo razsvetljevali svetleče zvezdnato nebo in svetleče krogle.

S svetlečimi kroglami bo na novo okrašena Verdijeva ulica, nova je tudi zasnova osvetlitve Titovega trga, kamor so preselili veličastno kočijo in krogle z darili s Prešernovega trga, medtem ko so nanj umestili nov in izjemno atraktiven element v obliki srca, ki bo ob dotiku zažarel v spremenjeni barvi. Dopolnili so tudi obstoječo okrasitev Pristaniške ulice, na Kardeljevo ploščad pa postavili svetlobnega jelenčka in novoletno drevo s skoraj 30 tisoč prazničnimi lučkami, ki bo s 15 metri višine najvišje umetno drevesce v državi. Občina se je na ta način izognila vsakoletni sečnji drevesa in se usmerila v bolj trajnostne oblike praznične okrasitve.