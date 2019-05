Zaradi slabega vremena v Goriških brdih ni češenj

Dež, hladno vreme in premalo sončnih dni so razlogi, zaradi česar so prve češnje popokale in nato zgnile. Sadjar Matjaž Prinčič je na današnji tiskovni konferenci ocenil, da bo izpad prvih češenj med 40- in 70-odstoten: "To je seveda odvisno od lege in ekspozicije nasadov do stopnje zorenja posameznih sort. Kot kaže, bo v naslednjem tednu stanje že nekoliko boljše, saj zorijo tiste vrste češenj, ki niso tako podvržene pokanju zaradi dežja, pa tudi nekoliko lepše vreme se nam obeta."