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Slovenija

Čeprav se ne blešči, je nevarno, posledice lahko ostanejo za vse življenje

Ljubljana, 11. 08. 2026 10.56 pred 4 urami 2 min branja 4

Avtor:
D.L.
Opazovanje sončnega mrka

Sončni mrk je redek spektakel na nebu, ki ga ne gre zamuditi, a v navdušenju nikar ne pozabite na varnost. Nezaščiteno gledanje mrka namreč lahko povzroči nepovratno izgubo vida. "Učinek je podoben, kot bi z zbiralno lečo usmerili sončne žarke v les ali papir – na mestu nastane opeklina," je pojasnila oftalmologinja z UKC Ljubljana. Posledice lahko ostanejo za vse življenje, učinkovitega zdravljenja namreč ni.

V sredo bodo številni gledali v nebo, saj bo tudi iz Slovenije viden delni sončni mrk. A ob tem nikar ne pozabimo na zaščito za oči.

"Nezaščiteno gledanje sončnega mrka lahko povzroči nepovratno izgubo vida, tudi oslepitev oziroma tako močan madež, temno pego, da lahko vpliva na vsakdanje aktivnosti, branje in vožnjo," je opozorila oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak, dr. med. z Očesne klinike UKC Ljubljana.

Če v sončni mrk gledamo brez ustrezne zaščite oziroma s prostim očesom, lahko pride do fotokemičnih reakcij v rumeni pegi. "Učinek je podoben, kot bi z zbiralno lečo usmerili sončne žarke v les ali papir – na mestu nastane opeklina," je pojasnila.

Očala za opazovanje sončnega mrka
Očala za opazovanje sončnega mrka
FOTO: AP

Zdravniki zato svetujejo, da za opazovanje mrka uporabite izključno namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati. Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot so sajasto steklo, folija, rentgenske slike, fotografski filmi, je neustrezna, še posebej nevarno pa je gledanje v sonce skozi fotoaparat ali daljnogled.

Za otroke naj bodo zaščitna očala dovolj majhna, da jim resnično nudijo zaščito. "Otroci so namreč poškodbam oči še posebej izpostavljeni: imajo bolj čiste optične medije, njihova očesna leča zbere več škodljivih žarkov v rumeni pegi, hkrati pa jih radovednost pogosto vodi v daljše in intenzivnejše gledanje v sonce," je pojasnila Dobovšek Divjakova.

Ob tem naj vas ne zavede, ker je ob mrku manj bleščanja, kot če gledamo v Sonce, in se ga zato lažje opazuje, je dodala. Prvi znaki težav se kažejo kot bleščanje, kasneje pa se lahko v centru gledanja pojavi poslabšanje vida: temen madež, ukrivljena slika ali težave pri zaznavanju barv.

Pri lažjih poškodbah lahko pride do spontanega izboljšanja, pri težjih pa učinkovitega zdravljenja ni.

sončni mrk zaščita oči UKC Ljubljana oftalmologija zdravje

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KOMENTARJI4

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I am lost.
11. 08. 2026 13.46
Jaz sem že zadnjič gledal brez očali, pa še danes ne vidim v čem je problem?...
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+2
3 1
Noleani
11. 08. 2026 13.27
Glede na to, da se ocal orakticno razrn pri dveh specialistih ne dobi je cisto vseeno.
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+2
2 0
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 13.03
saj nekateri podporniki določene sekte že brez mrka nič ne vidijo,samo poslušajo,ter se pustijo lepo voditi ane
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-2
1 3
Rafael Kramar
11. 08. 2026 12.30
Bodo pa potem slišali bolje...
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-2
1 3
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