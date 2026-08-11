Čeprav se ne blešči, je nevarno, posledice lahko ostanejo za vse življenje

V sredo bodo številni gledali v nebo, saj bo tudi iz Slovenije viden delni sončni mrk. A ob tem nikar ne pozabimo na zaščito za oči.
"Nezaščiteno gledanje sončnega mrka lahko povzroči nepovratno izgubo vida, tudi oslepitev oziroma tako močan madež, temno pego, da lahko vpliva na vsakdanje aktivnosti, branje in vožnjo," je opozorila oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak, dr. med. z Očesne klinike UKC Ljubljana.
Če v sončni mrk gledamo brez ustrezne zaščite oziroma s prostim očesom, lahko pride do fotokemičnih reakcij v rumeni pegi. "Učinek je podoben, kot bi z zbiralno lečo usmerili sončne žarke v les ali papir – na mestu nastane opeklina," je pojasnila.
Zdravniki zato svetujejo, da za opazovanje mrka uporabite izključno namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati. Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot so sajasto steklo, folija, rentgenske slike, fotografski filmi, je neustrezna, še posebej nevarno pa je gledanje v sonce skozi fotoaparat ali daljnogled.
Za otroke naj bodo zaščitna očala dovolj majhna, da jim resnično nudijo zaščito. "Otroci so namreč poškodbam oči še posebej izpostavljeni: imajo bolj čiste optične medije, njihova očesna leča zbere več škodljivih žarkov v rumeni pegi, hkrati pa jih radovednost pogosto vodi v daljše in intenzivnejše gledanje v sonce," je pojasnila Dobovšek Divjakova.
Ob tem naj vas ne zavede, ker je ob mrku manj bleščanja, kot če gledamo v Sonce, in se ga zato lažje opazuje, je dodala. Prvi znaki težav se kažejo kot bleščanje, kasneje pa se lahko v centru gledanja pojavi poslabšanje vida: temen madež, ukrivljena slika ali težave pri zaznavanju barv.
Pri lažjih poškodbah lahko pride do spontanega izboljšanja, pri težjih pa učinkovitega zdravljenja ni.
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