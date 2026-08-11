Čeprav se ne blešči, je nevarno, posledice lahko ostanejo za vse življenje

V sredo bodo številni gledali v nebo, saj bo tudi iz Slovenije viden delni sončni mrk. A ob tem nikar ne pozabimo na zaščito za oči.

"Nezaščiteno gledanje sončnega mrka lahko povzroči nepovratno izgubo vida, tudi oslepitev oziroma tako močan madež, temno pego, da lahko vpliva na vsakdanje aktivnosti, branje in vožnjo," je opozorila oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak, dr. med. z Očesne klinike UKC Ljubljana.

Če v sončni mrk gledamo brez ustrezne zaščite oziroma s prostim očesom, lahko pride do fotokemičnih reakcij v rumeni pegi. "Učinek je podoben, kot bi z zbiralno lečo usmerili sončne žarke v les ali papir – na mestu nastane opeklina," je pojasnila.