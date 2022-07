Čeprav so se trudili, je ogenj vseeno zajel tudi Trstelj

Iz Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da je bilo ob pol dveh zjutraj na požarišču na Krasu nekaj čez 500 gasilcev, ki so gasili požar v okolici Cerja, požar na liniji proti Trstelju in več manjših žarišč, ki se pojavljajo na različnih koncih in jih sproti gasijo.

Zaradi širjenja požara na Krasu so morali v petek za več kraških vasi odrediti tudi evakuacijo. Evakuaciji za kraje občine Miren Kostanjevica in občine Renče-Vogrsko (Opatje selo, Hudi Log, Nova vas, Vrtoče ter Merljaki, Martinuči, Žigoni, Vinišče, Mohorini in Oševljek) je ostala v veljavi tudi preko noči.

Tudi danes se bo z ognjenimi zublji spopadlo več sto gasilcev, ki bodo znova dobili tudi mednarodno pomoč. V okviru evropskega mehanizma civilne zaščite namreč tuji gasilci pomagajo tudi pri gašenju požarov na Krasu. Med drugim so se odzvale Hrvaška, ki pomaga s kanaderjem, helikopterjem in gasilsko enoto s cisterno, Slovaška, ki prispeva helikopter s posadko in veliko cisterno z vodo, Srbija z dvema helikopterjema s posadkama in Avstrija z enim helikopterjem, so za STA pojasnili na upravi za zaščito in reševanje.

Okrepiti je treba gašenje iz zraka

Slovenija pa bo v luči vse bolj obsežnih in pogostih požarov in drugih naravnih nesreč v članicah Evropske unije podala pobudo za okrepitev zmogljivosti za gašenje iz zraka na evropski ravni, so sporočili iz kabineta premierja Roberta Goloba. EU sicer načrtuje nakup 12 letal kanader, pri čemer pa Slovenija ne sodeluje.

V kabinetu evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča so pojasnili, da so se s šestimi državami članicami, med katerimi ni Slovenije, dogovorili o nakupu 12 kanaderjev, ki bodo floto evropske strateške rezerve rescEU okrepili do leta 2029. Do leta 2026 naj bi EU prejela najmanj dve letali. Tako bo imela stalno rescEU floto, saj bodo letala v njeni lasti.