Slovenija

Čeprav so zagrožene drakonske kazni, na Krvavcu znova uničili progo

Cerklje na Gorenjskem, 07. 02. 2026 20.06

Avtor:
Janez Usenik
Uničena proga na Krvavcu

Poškodovane in zaprte proge na Krvavcu: neodgovorni posamezniki so se po smučinah vozili z motornimi sanmi. Globe so visoke, motorne sani pri nas pa v praksi prepovedane. "Ta šport se bo preselil v druge države. Po smučišču ne smeš voziti, v naravi pa tudi ne," pravi ratrakist na Krvavcu Matej Markič.

Letošnja zima je bila med tistimi bolj prijaznimi za ljubitelje smučanja, saj je na smučišča poslala tudi nekaj snega. A če so se na Krvavcu že veselili, da bodo lahko odprli tudi zelo priljubljeni progi Krška Planina in Kržišče, jim je to namesto podnebnih sprememb preprečila neodgovornost ljudl. Skupini mladih se je namreč zdelo primerno, da se po smučišču zapeljejo z motornimi sanmi in tako so smučarjem pokvarili vikend.

Na progi Kržišče bi morali od včeraj uživati smučarji. Odprtje proge so čakali vsaj od začetka zime, a danes je zaprta. Kljub trudu vseh delavcev smučišča.

"Veliko truda je šlo v podlago, potem so razrili in raznosili sneg. V četrtek je bil zadnji dan pred odprtjem," razlaga pomočnica direktorja RTC Krvavec Barbara Trebušak. Pa se je v četrtek popoldne z motornimi sanmi čez progo zapeljala skupina mladih. "Naredijo globoke sledi, ki zamrznejo. Čez njih je padel sneg in jih skril. Lahko si predstavljate, kaj se zgodi, če smučar v to zapelje. Zelo huda nesreča," je jasna Trebušakova.

Ni vsako tako dejanje narejeno iz zlobe ali objestnosti. Zgodi se, da nekateri pač ne pomislijo, kakšna škoda lahko nastane. Ko so se zavedli, kaj so storili, so se mladi upraviteljem smučišča sami javili, da bi jim prišli pomagati popraviti škodo.

A so tudi takšni, ki se dobro zavedajo, kaj počnejo, pravi ratrakist Matej Markič. Tako so včeraj spet dobili dve prijavi, da se nekdo vozi po smučišču. Vsaj progo Krška planina so danes vseeno lahko usposobili, Kržišče pa ostaja do nadaljnega zaprto.

Dejstvo je: motorna vozila v naravi in motorne sani naj bi v Sloveniji postale stvar preteklisosti. "Ta šport se bo preselil v druge države. Po smučišču ne smeš vozit, v naravi pa tudi ne," je jasen Markič.

In zagrožene so kar drakonske kazni – 400 evrov za vožnjo po smučišču, 1000 po naravi.

A če ne iz strahu pred kaznijo, na Krvavcu vse pozivajo, naj se takšne vožnje ljudje vzdržijo iz spoštovanja do njihvega truda in varnosti smučarjev.

Na Ptuju v prihodnjih desetih dneh ne bo dovoljeno biti resen

Kurenti na pomoč sedemletnemu Teu

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bingo
07. 02. 2026 20.13
Tole je klobasanje odgovornih s strani Krvavca,dejstvo pa je da niso imeli pripravljene zicnice in potem je vsak zunanji dejavnik dober.Lahko jih je sram
Odgovori
0 0
bibaleze
