Čeprav ste stranka, boste morali za uporabo stranišča plačati 50 centov

Na Cankarjevi ulici v Ljubljani je McDonald's odprl novo restavracijo, le nekaj 100 metrov od dobro poznane restavracije na Čopovi. Iz McDonald'sa odgovarjajo, da je restavracija v marsičem posebna. "Vso hrano se pripravi šele po naročilu, gostom jo postrežemo pri mizi kot v klasični restavraciji," pravijo. A kot so nas opozorili razburjeni bralci, je posebna še po nečem – plačljivem stranišču, tudi za stranke, ki morajo za uporabo odšteti 50 centov, v zameno pa ne dobijo niti dobroimetja, ki bi ga lahko vnovčili pri nakupu hrane.

V prostorih bivše Sobe 102 na Cankarjevi ulici v Ljubljani od 20. julija obratuje nov McDonald's."Gre za format restavracije, prilagojen mestnemu jedru, da bo obogatil izkušnjo Ljubljane za njene prebivalce in obiskovalce. Nahaja se v stari palači, v strogem središču, zato smo se odločili za modernističen interier z retro pridihom," pravijo v restavraciji s hitro prehrano. Kuhinja je v kletni etaži, kjer vso hrano pripravijo šele po naročilu. "Svežo po posebnih dvigalih dostavimo v pritličje, kjer se nahaja jedilnica," pojasnjujejo in dodajajo, da hrano gostom postrežejo pri mizi "kot v klasični restavraciji". Na ulici imajo tudi teraso, tako imajo vsega skupaj za goste približno 180 sedežev. Enega od njih je preizkusil tudi naš bralec, ki se je iz radovednosti med prvimi odpravil v novo restavracijo.

icon-expand FOTO: Bralec icon-chevron-left icon-chevron-right

'Ne bi si mislil, da bo restavracija svojim strankam računala uporabo stranišča' "Restavracija je sicer lepa, moderna, zaposleni te prijazno pozdravijo," nam je sporočil bralec in dodal, da so se mu zaposleni zdeli še posebej spoštljivi. "Mogoče zato, ker naj bi restavracija ponujala nekaj novega, tudi s postrežbo za mizo," je dodal. Na kiosku je naročil sladoled, med čakanjem pa se odločil, da si bo bolj podrobno ogledal restavracijo. "Šel sem v klet, kjer naj bi bila kuhinja in stranišče. Potem pogledam za vogal in najprej sploh nisem dojel, kaj gledam. Avtomat in vratca s kontrolo pristopa. Vprašal sem se: kaj je zdaj to? Ne bi si mislil, da bo restavracija svojim strankam računala uporabo stranišča," je ogorčen. Dodal je, da so bili pred straniščem še drugi, ki se jim je situacija zdela bizarna. "Noben od nas si ni mislil, da bo kaj takšnega videl v restavraciji, sploh pa ne v McDonald'su," pove nezadovoljen. Da morajo za uporabo stranišča prav vsi, ne glede na to, če so kaj naročili, plačati 0,5 evra, jim je pojasnil eden od 90 novih zaposlenih, ki je stal pred vhodom v stranišče in pojasnjeval novost. Čeprav imajo pred toaletnimi prostori nameščen plakat z navodilom glede uporabe toalet, so se v začetni fazi odločili, da bo tam tudi zaposleni, ki goste usmerja in pomaga pri uporabi avtomata.

icon-expand Plačljiv WC v McDonald'su na Cankarjevi FOTO: Bralec

"Neka gospa je nato stopila proti vratcem in začelo je glasno piskati, kot da je stopila v strogo varovano območje. Kot nek alarm. Ostal sem brez besed in se vrnil nazaj v jedilnico," pravi naš sogovornik. "Alarma nimamo, se pa sproži kratek opozorilni zvočni signal, če želi gost vstopiti v toalete brez plačila," odgovarjajo v McDonald'su. V restavraciji pojasnjujejo, da so se za plačljive toalete odločili zaradi slabih izkušenj v restavraciji na Čopovi. Kot pravijo, je restavracija na zelo frekvenčni lokaciji, z velikim pretokom ljudi, ki niso njihovi gostje, ampak restavracijo obiščejo samo za uporabo toalet. V njihovih ostalih restavracijah so toalete sicer brezplačne. "Na lokacijah, kjer je pretok ljudi velik, je plačljivost dokaj običajna praksa, saj toalete v restavracijah niso javne, ampak so namenjene gostom. Pred toaletami imamo v tej restavraciji na voljo dodatne umivalnike, kjer si gostje pred jedjo lahko seveda brezplačno umijejo roke, za uporabo toalet pa morajo zaenkrat plačati 0,50 evra," še razlagajo. "To, da uporabo toalete zaračunajo vsem, tudi tistim, ki kaj naročijo, se mi ne zdi prav. Poteza daje občutek negostoljubnosti in da se vse vrti okoli zaslužka," meni naš bralec, ki je spomnil, da so toalete v McDonald'sovih restavracijah običajno zaklenjene s kodo, ki jo posamezniki dobijo na računu. "To je način, kako preprečiš, da noter ne pride vsak, ki gre mimo," je prepričan.

icon-expand FOTO: Bralec icon-chevron-left icon-chevron-right

V zameno za plačilo gost ne dobi dobroimetja, ta sistem nameravajo še vpeljati Uporaba toalete je na primer plačljiva tudi na bencinskih črpalkah, vendar pa tam posameznik dobi kupon oz. dobroimetje, ki ga nato lahko izkoristi za nakup v trgovini. Trenutno v McDonald'su ob plačilu toalet gostje kupona ne dobijo. "Zaradi zahtevnosti našega globalnega softvera zaenkrat gost v zameno za plačilo toalet še ne more koristiti vavčerja, se pa trudimo, da bo ta sistem čim prej vpeljan," pravijo. Zanimalo nas je tudi, zakaj so odprli novo restavracijo in če odprtje pomeni, da se bo restavracija na Čopovi zaprla. Odgovorili so nam le, da restavracija na Čopovi do nadaljnjega ostaja odprta. Ali je zaračunavanje uporabe stranišč sploh v skladu z zakonodajo? Glede na Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti mora imeti prehrambni obrat, ki se označuje kot restavracija, obvezno tudi stranišče za goste. Če je to torej pogoj, da lahko obratuje, smo se vprašali, ali uporabo stranišča sploh lahko zaračunavajo. Vprašanja smo naslovili na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer so potrdili, da restavracija mora imeti stranišče za goste, a dodali, da 27. člen omenjenega dokumenta ne predpisuje izrecno obveze, da bi bilo stranišče za goste brezplačno. "Pri tem na ministrstvu poudarjamo, da je dostop gosta do stranišča tako osnoven sestavni del gostinske storitve, da močno vpliva na prijaznost in kakovost turistične ponudbe za goste, h kateri stremimo v slovenskem turizmu," so dodali.