Cerar hrvaški vstop v schengen pogojuje: Spoštovati morajo vladavino prava

Zunanji minister Miro Cerar se je v New Yorku, ob robu splošne razprave 74. Generalne skupščine ZN, odzval na naše včerajšnje razkritje, da je po neuradnih informacijah odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću obljubil zeleno luč za vstop v schengen . To naj bi se, kot so poročali hrvaški mediji, zgodilo na eni zadnjih sej Evropske komisije 16. oktobra.

"Če razširimo ta prostor, bodo naši ljudje, naši gospodarstveniki potovali lažje tudi na Hrvaško in bo zato za vse bolje. Vendar mora sosednja Hrvaška za to, da vstopi v schengen izpolniti najprej varnostno-tehnične pogoje, se pravi zagotoviti, da lahko svoje meje s Srbijo, Bosno in Hercegovino itn., varuje tako učinkovito, da ne bo prihajalo do ilegalnih migracij, da bo ta meja nasploh učinkovito varovana," je poudaril zunanji minister in dodal:"Drugič seveda mora Hrvaška izpolniti tudi tisti pogoj, ki mu rečemo spoštovanje evropskih demokratičnih in pravnih standardov, predvsem vladavine prava, kar pomeni tudi spoštovanje mednarodnih pravnih zavez in mednarodnih odločb, ki jih sprejemajo razsodišča."

"Mi podpiramo, da Hrvaška postane članica schengna, vendar pod temi pogoji, ki morajo biti definitivno izpolnjeni,"je dejal.

Cerar: Na to, da Hrvaška teh pogojev ne izpolni, ne moremo pristati

Cerar še dodaja, da ni mogoče pristati na to, da Hrvaška teh pogojev ne bi izpolnila: "Ne moremo pristati na to, da bi Hrvaška kljub neizpolnjevanju bodisi varnostno-tehničnih pogojev bodisi spoštovanja demokratičnih in pravnih standardov, se pravi spoštovanja mednarodnih odločb razsodišč, pa tudi same vladavine prava kot takšne, lahko vstopila v schengen. To je po mojem nesprejemljivo in ne gre le za Slovenijo. Gre tudi za EU, ki ne more v schengensko območje sprejeti države, ki ne spoštuje evropskih standardov. To je tisto temeljno vprašanje, ki ga vedno izpostavljamo in ga bomo tudi v prihodnje," je sklenil minister.

Juncker Plenkoviću zagotovil, da razlogov za skrb ni

Kot je v oddaji 24UR poročala novinarka Suzana Perman, je po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah lobiranje Plenkovića za vstop Hrvaške v schengensko območje uspelo. Interni dogovor je bil sprejet pred časom, nazadnje zakoličen minuli teden v pogovoru med Plenkovićem in odhajajočim predsednikom evropske komisije Junckerjem. Hrvaški premier naj bi celo pričakoval, da bo ta točka uvrščena že na dnevni red komisije že 2. oktobra, a sta temu neuradno nasprotovala Frans Timmermans in Violeta Bulc.