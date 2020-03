Cerar bo pred odhodom na MZZ zaposlil še osem novih sodelavcev

PR-služba: 'Ne komentira neumnosti'

Nekdanji predsednik LDS, ki je kot minister takratne vlade s časopisom zamahnil po glavi Iva Hvalice, je v zadnjih letih – po dveh evroposlanskih stažih – v navezavi s SMC zagotovo bolj prepoznaven. V času Cerarjeve vlade je kot nepoklicni diplomat dobil ugledno veleposlaniško mesto pri Natu, lani pa se je Cerarju na zunanjem ministrstvu pridružil kot njegov svetovalec za varnostna vprašanja.

V telefonskem klicu PR-službe ministrstva, ki je sledil dvema pisnima odgovoroma, smo tudi slišali, da gospod Cerar – njegovo izjavo smo namreč želeli posneti – nikoli ne komentira kadrovskih zadev, v nadaljevanju pa "da ne komentira takih neumnosti pred kamero".

Očitno tudi tega ne, ali se je oz. se bo na razpis prijavil njegov vodja kabineta Stojan Pelko. Ta je deloval pod Pahorjevo vlado kot državni sekretar na kulturnem resorju, nato se je preizkusil kot kandidat pozitivne Slovenije – neuspešno, leta 2013 se je z njim začelo ukvarjati računsko sodišče, saj je poslanski skupini Zorana Jankovića za devet dni svetovanja zaračunal dobrih 36.000 evrov, pridružil in ločil se je tudi od Alenke Bratušek.

Zakaj le tridnevni rok?

A kdo cilja na obstanek z redno plačo, ni edino, kar nas zanima. Zakaj le tridnevni rok? Odgovor: da je vlada že na začetku decembra 2019 objavila povabilo vsem zainteresiranim kadrom za sodelovanje v projektu predsedovanja. V dodatnem mailu so se razpisali, da je šlo za javno povabilo, na katero so prejeli več kot 1300 vlog in opravili več kot 400 informativnih razgovorov. In da je pri razpisih upoštevana določba 25. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa rok za prijavo tri dni. Kar ni res. Rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni, preberemo v zakonu.

Da so okoliščine še bolj nenavadne: po dveh smo prejeli še tretji mail zunanjega ministrstva s povezavo na tumblr stran vlade, kjer se tekst bolj ali manj ujema s predhodnima mailoma, le da je dodan odstavek – citiram: ''Poudarjamo, da navedeni razpisi niso v nobenem primeru povezani z aktualno menjavo vlade''. Zanimivo – objava je bila narejena potem, ko so nam že poslali dva maila in nas poklicali, da bomo res prav razumeli.