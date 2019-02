Cerar: Čvrsto verjamemo, da je naša tožba močno utemeljena

"Dejstvo je, da hrvaška argumentacija za nas seveda ni sprejemljiva. Mi čvrsto verjamemo, da je naša tožba močno utemeljena, ker da Hrvaška, s tem ko ne uveljavi arbitraže, krši ne le mednarodno pravo ampak tudi pravo EU, kar zadeva ribištvo, režim schengna in podobno,"pravi slovenski zunanji minister Miro Cerar .

Potem ko so konec lanskega leta južni sosedje zahtevali, da sodišče Evropske unije v Luksemburgu slovensko tožbo zoper Hrvaško v celoti zavrne, češ da je nedopustna, samo sodišče pa po mnenju hrvatov povsem nepristojno, ker da mejna vprašanja nimajo zveze s pravom EU, zdaj Slovenija v obliki odgovora na ugovor pripravlja protinapad, ki bo v Luksemburg romal v teh dneh.

"Lahko damo sporočilo javnosti, širši javnosti, da slovenska politika v odnosu do tega vprašanja ostaja enotna,"pa trdi predsednik odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec.

In komu bo sodišče, ki se še ni odločilo ali bo slovensko tožbo sploh peljalo naprej, verjelo? Obe strani, tako hrvaška kot slovenska, trdita, da sta oboroženi tako z domačimi kot tujimi strokovnjaki za mednarodno pravo. Če bo do sojenja prišlo, se bosta obe strani na sodnih obravnavah srečali v nekaj mesecih.

Cerarja in Šarca do nadaljnjega v Zagreb ne bo

"Slovenija je na to pripravljena, naši argumenti so močni, domnevamo pa da bi lahko do končne odločitve prišlo nekje verjetno prihodnje leto," dodaja Cerar.