Cerar: Gospod Janša se igra z nacionalnim interesom

''Kar počnejo Hrvati, je čista predvolilna manipulacija, res sem vesel, da vsaj politični vrh tokrat ne naseda tej manipulaciji. Mi moramo trdno vztrajati, da je meja določena'', je prepričan Cerar, ki dodaja, ''to ni nič novega, to so čiste manipulacije, ki jih doživljamo od Hrvaške ves čas. Dejstvo je, da ne smemo popuščati, saj je meja določena, naša vlada jo je uzakonila, implementirala. Na morju je povsem jasna, na kopnem jo je treba še implementirati v sodelovanju s Hrvaško.''

Miro Cerar je v oddaji 24UR ZVEČER poudaril, da mnenje pravobranilca za sodišče ni zavezujoče. To ima po njegovem mnenju šibko argumentacijo, a o tem naj odloča sodišče. Tretjič, poudarja, ta ni končna. Kar je najbolj pomembno, tako Cerar, ta tožba nima povezave z dejstvom, da po arbitražni razsodbi Hrvaška mora izvršiti to zavezujočo odločbo, ki jo je sprejelo pet mednarodnih sodnikov, avtoritet.

''K temu je ne bomo silili fizično, ampak poskušamo to doseči na pravnem parketu. Če Hrvaška ne izvršuje odločb sodišč, je to najhujši udarec vladavini prava. ''

Tožba pred luksemburškim sodiščem nima vpliva na arbitražno odločbo, ponavlja, in na vprašanje, zakaj so potem sploh šli v to, odgovarja: ''V to smo šli zato, ker ta zadeva po našem mnenju predstavlja tudi kršitev evropskega pravnega reda. Te izjave gospoda Janše so izredno zavajajoče, saj smo šli v tožbo z izredno podporo tudi opozicijskih političnih strank.''

'Če bomo to dovolili, bo to na koncu pokopalo EU'

Odzval se je tudi na izjave Janeza Janše, ki je Cerarja pozval, naj denar za stroške tožbe plača iz svojega žepa: "Gospod Janša se igra z nacionalnim interesom, njegovo paktiranje z EPP, z Orbanovsko linijo in HDZ je tako očitno in tako v škodo Slovenije, da opozarjam, da je to lahko zelo zelo problematično in v nasprotju z nacionalnim interesom."

Dodatno je pojasnil, da je vztrajanje pomembno za vso Evropsko unijo:''Prvič v zgodovini imamo mejo uzakonjeno, nihče na svetu temu ne oporeka, samo Hrvaška je ne želi izvršiti. K temu je ne bomo silili fizično, ampak poskušamo to doseči na pravnem parketu. Če Hrvaška ne izvršuje odločb sodišč, je to najhujši udarec vladavini prava. Če bomo to dovolili, bo to na koncu pokopalo Evropsko unijo. Slovenija zato mora vztrajati, imamo mejo in moramo biti čvrsto enotni. Ne pa, kar počne Janša, spet se skuša povezati s Hrvati, ki so že ves čas skrajno manipulativni, zavajajoči in ne spoštujejo prava. Manipulirajo v zadevah, ki so lahko usodnega pomena za Balkan, naši prijatelji iz Srbije in Severne Makedonije, BiH in Črne gore opazujejo, kako neka država članica lahko ignorira mednarodno zavezujočo odločbo, se sprašujejo, v kakšno EU gredo.''