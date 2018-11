Cerar: Izgubili smo eno leto, zdaj pa še 200 milijonov

Ob tem je obžaloval, da smo izgubili po njegovih besedah izjemno priložnost, da bi z madžarskim vlagateljem pri gradnji drugega tira prihranili 200 milijonov evrov in dobili kredibilnega partnerja pri infrastrukturnih povezavah ter na ta način pripomogli, da bi imela Luka Koper s Slovenskimi železnicami in drugimi gospodarskimi subjekti v prihodnje več dobička in več možnosti za poslovanje.

Napoved madžarskega premierja Viktorja Orbana , da Madžarska ne bo sodelovala pri gradnji drugega železniškega tira Divača-Koper in pri razvoju koprskega pristanišča , je zelo negativna novica za Slovenijo, je ob prihodu na vrh koalicije dejal predsednik SMC in nekdanji premier Miro Cerar . "Zanjo pa smo si povsem sami krivi," je dodal.

Madžarska je po Cerarjevih besedah izgubila potrpljenje s projektom zaradi nekaj naših nepremišljenih in nepotrebnih izjav."V prejšnji vladi smo si tri leta močno prizadevali, da bi z Madžari sklenili strateško partnerstvo glede infrastrukture," je dejal Cerar.

Luka Koper je namreč za Madžarsko vitalnega pomena, s sodelovanjem pa bi tudi mi veliko zaslužili, je povedal. "Zdaj smo to priložnost izgubili," je obžaloval.

Namesto, da bi danes že gradili drugi tir, smo še vedno na mrtvi točki. Cerar je spomnil, da so projekt najprej za eno leto zaustavili referendumi, "ki jih je spromoviral Vili Kovačič s pomočjo Janeza Janše", zdaj pa smo izgubili še 200 milijonov evrov. "In resnično me skrbi, kam gre Slovenija, če bomo nadaljevali po tej poti," je dejal.

O financiranju drugega tira tudi na koalicijskem vrhu

Vprašanje financiranja drugega tira bo tako na zahtevo SMC tudi pomembna točka današnjega vrha koalicije, ki ga je premier Marjan Šarec sklical z namenom posveta o proračunu in pogajanjih z javnim sektorjem. "To vprašanje nameravam danes z vso resnostjo sprožiti na vrhu koalicije, kajti finančna konstrukcija za drugi tir je bila lepo zaprta, obetalo je, da bo to mogoče varno izpeljati, brez da bi prišlo do kakšnih neprijetnih presenečenj, zdaj pa me zanima, komu bomo vzeli," je poudaril Cerar.

Predsedniki koalicijskih strank, vodje poslanskih skupin ter generalni sekretarji na današnjem posvetu na vladi sicer razpravljajo o noveli zakona o izvrševanju proračuna, rebalansu proračuna ter pogajanjih s sindikati javnega sektorja.

Finančni minister Andrej Bertoncelj je ob prihodu na koalicijski vrh povedal, da prihajajo s predlogi ter da pričakuje konstruktiven pogovor.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubovićpričakuje iskren pogovor, da se bodo znali ne le poslušati, ampak tudi slišati in razumeti ter da bodo zaprli odprta vprašanja predvsem pri zakonu o izvrševanju proračuna. Spomnil je, da morajo nekaj doreči še pri pokojninah. "Verjamem, da bomo naredili prvi korak k temu, da bomo do konca leta lahko sprejeli zakon o izvrševanju proračuna in potem rebalans proračuna," je dejal.

Prvak SD Dejan Židan od današnjega vrha pričakuje dogovor. "SD ne bo izsiljeval, imamo pa koalicijski sporazum, ki ga je nemogoče uresničiti v enem letu. Na razpolago imamo štiri leta in tako se bomo tudi obnašali," je dejal in zatrdil, da se ne bodo pogajali preko medijev. "Nobenega razloga tudi ni, da se obnašamo, kot da so čez tri mesece volitve," je prepričan.

Židan je kot prioriteto izpostavil zdravstvo. "Ne smemo dovoliti, da se ljudem, ki so v resnici zelo bolni in čakajo predolgo, možnost preživetja zmanjšuje," je posvaril Židan in dodal, da je to glavna prioriteta v prihodnjem letu.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je povedala, da ta trenutek na mizi ni številk, koliko denarja bodo namenili posamezni skupini v prihodnjem letu. Na mizi imajo zakon o izvrševanju proračuna, v katerem je zapisanih nekaj konkretnih zadev, dokončna priprava finančnih načrtov pa bo terjala še nekaj časa. V SAB sicer ne bodo odstopali od izboljšanja statusa upokojencev. Proračun in rebalans sta vedno najpomembnejša akta vsake vlade, je pa odgovornost finančnega ministra in premierja v tem delu največja, je poudarila Bratuškova.

Tudi vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je poudaril, da v stranki ne bodo odstopali od izboljšanja statusa upokojencev, med drugim v zvezi z letnim dodatkom upokojencev ter usklajevanjem pokojnin. Prvak DeSUS Karl Erjavec je že večkrat poudaril pričakovanje, da temu namenijo približno toliko denarja kot izboljšanju statusa javnih uslužbencev.

Cerar pa je glede proračuna izpostavil dogovor, da ne bodo posegali v status najranljivejših skupin, kot je družina. Posege je namreč predvideval eden od zadnjih osnutkov novele zakona o izvrševanju proračuna, ki je prišel v javnost.