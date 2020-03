Cerar izstopa iz SMC: To ni več stranka Mira Cerarja, niti stranka modernega centra

Nekdanji premier in aktualni minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar, je sporočil, da izstopa iz stranke SMC. Ob tem je povedal, da to ni več stranka Mira Cerarja, niti stranka modernega centra. Cerar je bil eden izmed ustanoviteljev stranke, ki je sprva ime nosila po njem.

Miro Cerar, nekdanji predsednik vlade in odhajajoči zunanji minister je sporočil, da izstopa iz stranke SMC, katere ustanovitelj in prvi predsednik je bil."Danes izstopam iz stranke, ki sem ji posvetil šest let svojega življenja, in zanjo zastavil svoje ime," je Cerar dejal zbranim novinarjem v državnem zboru.

'Ne bom več častni predsednik stranke, ki je ostala brez časti' Cerar tako ne bo prevzel mesta predsednika Državnega zbora, s katerim so ga v zadnjih tednih povezovali. V nedeljo naj bi se sestala z Zdravkom Počivalškom, ki ga je nasledil na mestu predsednika SMC, kasneje pa po razpadu vlade Marjana Šarca stranko popeljal v koalicijo z SDS Janeza Janše. Cerar je temu v preteklosti ostro naprotoval. "To ni več stranka Mira Cerarja niti več stranka modernega centra," je še dejal Miro Cerar ob svojem izstopu.

Ob tem ni pojasnil, ali in kdaj se vrača v poslanske klopi, zagotovo pa ne bo poslanec do konca mandata. Cerar je sicer redni profesor na ljubljanski pravni fakulteti, s katero se mora zdaj dogovoriti, kdaj in kako se lahko vrne, najbrž pa bo tako v poslanskih klopeh sedel do začetka študijskega leta. Zagotovil je, da ne bo več "častni predsednik stranke, ki je ostala brez časti". Kolege iz vrst SMC je dan pred glasovanju o kandidatu za mandatarja pozval,"naj mislijo s svojo glavo." Stranka leta 2014 dobila 36 poslancev, leta 2018 pa le še 10 Cerar je Stranko Mira Cerarja ustanovil junija 2014 po odstopu vlade Alenke Bratušek in jo še isto leto popeljal na državnozborske volitve, na katerih je stranka osvojila 34,49 odstotka glasov in prejela 36 poslanskih mandatov. Cerar je postal predsednik vlade, ki jo je sestavil skupaj s strankama SD in DeSUS. Naslednje leto se je stranka preimenovala v Stranko modernega centra. Cerar je vlado vodil skoraj poln mandat, a je le nekaj mesecev pred volitvami ponudil svoj odstop.

Cerar je bil od leta 2014 premier, zadnji dve leti pa zunanji minister. Po odločitvi, da SMC vstopi v Janševo vlado se je Cerar odločil za izstop iz stranke. FOTO: Miro Majcen