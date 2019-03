Cerar: Zakaj želijo Hrvati ponovna pogajanja? Ker želijo več

Od leta 1991, tudi ko je bil Janša v vladah, so Hrvati pridobivali vedno več ozemlja, ker smo to dopuščali, je dejal Miro Cerar.

Tretjič, zdaj imamo po Cerarjevih besedah določeno mejo po arbitražnem sporazumu in to je treba uresničiti. "Zakaj želijo Hrvati ponovna pogajanja? Ker želijo več. Zagotovo ne zato, da bodo odstopili od nečesa. Torej, Janša govori: pogajajmo se s Hrvati, da jim bomo dali še kaj več,"je še poudaril.

Drugič, največja nevarnost nam je po Cerarjevih besedah grozila prav takrat, ko je Janša sklepal sporazum z bivšim hrvaškim premierjem Ivom Sanaderjem . "Če bi ga takrat sklenil, bi bilo to za Slovenijo katastrofalno," je ocenil Cerar in spomnil, da bi se po tistem sporazumu zadeva reševala pred mednarodnim sodiščem v Haagu po načelih mednarodnega prava brez upoštevanja načela pravičnosti.

"Tako da, kar koli zdaj govori Janša, gre v popolnoma napačno smer. Da ne govorimo o njegovem predlogu, ko je lani predlagal, da bi se morali odreči vsemu in vrniti v stanje iz leta 1991 - ta je pa sploh lovska, oprostite," je menil Cerar. Od leta 1991, tudi ko je bil Janša v vladah, so Hrvati pridobivali vedno več ozemlja, ker smo to dopuščali, je dodal.

Zdaj ko imamo končno rešitev, ki ni zadovoljila nobene strani, ne slovenske ne hrvaške, pa bi Janša odprl nekaj, kar smo po 30 letih komaj zaprli z odločitvijo, ki zagotavlja predvidljivost in stabilnost v nadaljnjih odnosih, ko jo bomo končno implementirali, je še dejal Cerar.

Zato Cerar Janševim stališčem odločno nasprotuje ter jih ocenjuje kot škodljiva in nevarna. Absolutno je prepričan, da je treba vztrajati pri implementaciji arbitražne odločbe in da je to edina pot, če želi imeti Slovenija opredeljeno mejo ter štiri petine Piranskega zaliva in prehod do odprtega morja, kot je določeno.

"Ne morem se znebiti vtisa, da Janša v pogovorih o tej materiji meša slovenski in strankarski interes," je poudaril Cerar in dodal, da se Janša nenazadnje pogovarja s predstavniki hrvaške vlade, ki so njegovi politični strankarski partnerji v evropski družini, Evropski ljudski stranki.

Cerar se boji, da bi interes, ki ga zagovarjata HDZ in nasploh Hrvaška zelo enotno, ravno preko takih popuščanj in takih šibkih stališč, kot jih zavzema Janša, spet pripeljal Slovenijo v podrejeni položaj. "To je zelo nevarno in tega si ne smemo dovoliti," je sklenil zunanji minister.