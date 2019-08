Cerar med dopustom neuradno s hrvaškim kolegom

Cerar in Grlić Radman sta se dogovorila, da se bosta uradno srečala ob robu neformalnega zasedanja zunanjih ministrov EU konec avgusta v finski prestolnici Helsinki. Tam naj bi se dotaknila tudi vsebinskih vprašanj, so še povedali na zunanjem ministrstvu.

Zunanji minister Miro Cerar se je v začetku meseca neuradno sestal s hrvaškim kolegom Goranom Grlićem Radmanom , so za STA potrdili na zunanjem ministrstvu. Kot so pojasnili, je Grlić Radman, ki je hrvaški zunanji minister postal prejšnji mesec, konec julija zaprosil za vljudnostni pogovor s slovenskim kolegom Cerarjem. Po seznanitvenem telefonskem pogovoru sta se nato tudi sestala na neuradnem in vljudnostnem srečanju.

Hrvaški zunanji minister je po poročanju hrvaških medijev pojasnil, da se je na svojo pobudo s Cerarjem sestal med njegovim dopustom na Hrvaškem. Zavzel se je, da bi državi spore reševali z dialogom, izpostavil pa je, da sta Slovenija in Hrvaška "že stoletja sosedi in med njima nikoli ni bilo spopada".

Glavni spor med Slovenijo in Hrvaško je vprašanje implementacije arbitraže, ki je določila mejo med državama. Hrvaška arbitražne razsodbe ne priznava, za rešitev zapleta pa predlaga nova dvostranska pogajanja o določitvi meje. Za Slovenijo pa je na drugi strani vprašanje meje zaključeno in se je pripravljena pogovarjati le o implementaciji arbitražne razsodbe in morebitnih manjših popravkih mejne črte na kopnem, da bi ta postala bolj življenjska.

Čeprav je bilo srečanje Cerarja in Grlić Radmana vljudnostno in neformalno je bilo prvo dvostransko srečanje zunanjih ministrov obeh držav po skoraj treh letih, če se ne šteje neuradnih srečanj ob robu različnih večstranskih dogodkov, kakršna so na primer zasedanja zunanjih ministrov članic EU.

Na tovrstnih srečanjih sicer redno prihaja do stikov med zunanjima ministroma obeh držav, vendar pa ob robu in bolj ali manj na neformalni in neuradni ravni. Zadnje uradno dvostransko srečanje zunanjih ministrov obeh držav pa je bilo novembra 2016 v Ljubljani med tedanjima ministromaKarlom Erjavcem in Davorjem Stierjem.

Predhodnica Grlić Radmana, novoizvoljena generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić, v svojem več kot dveletnem mandatu sploh ni bila na uradnem obisku v Ljubljani. Zadnji visok obisk na dvostranski ravni je bil obisk Cerarja še kot slovenskega premierja v Zagrebu decembra 2017.