Slovenija

Cerar: Mednarodno pravo je ogroženo, domača politična kultura slabi

Ljubljana, 16. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Svet
Miro Cerar

Mednarodno pravo naj bi bilo temelj svetovnega reda. A danes se zdi, da velja selektivno – za male strogo, za velike pogojno. Od vojn in sankcij do vprašanja Grenlandije, kjer se znova odpirajo ideje o prevzemanju ozemelj, se zdi, da se meje med pravom, močjo in interesom nevarno brišejo. Ali mednarodno pravo izgublja svojo veljavo in ali svet vstopa v obdobje, kjer pravila vse pogosteje nadomešča gola politika?

Mednarodno pravo, ki bi moralo predstavljati temelj svetovnega reda, se danes vse pogosteje zdi selektivno uveljavljeno, predvsem v primerjavi med malimi in velikimi državami. Nekdanji predsednik vlade in profesor Pravne fakultete v Ljubljani Miro Cerar je v oddaji SVET opozoril na nevarno brisanje meja med pravom, močjo in političnimi interesi.

Ta pojav se kaže od vojn in sankcij do vprašanj prevzemanja ozemelj, kot je predlagana odkupnina za Grenlandijo, kar odprto nakazuje, da bi gola politika lahko prevzela mesto dosedanjih mednarodnih pravil. Nekdanji premier zdaj z akademske distance analizira te zaskrbljujoče trende, ki ogrožajo mednarodni red in stabilnost.

Preberi še 'Podpirajo boj proti korupciji, a le dokler jih ne ujamejo s prsti v marmeladi'

Glede nedavne ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o kršitvi integritete s strani premierja Roberta Goloba pa je bil Cerar zadržan. Dejal je, da premalo pozna specifične podrobnosti primera, in poudaril splošni pomen tematike integritete v političnem življenju.

Obenem je izpostavil potrebo po medsebojnem spoštovanju državnih organov. Konflikti med institucijami, kot so tisti med predsednikom vlade in KPK, pa po njegovem predstavljajo slab zgled za državljane in ogrožajo zaupanje v delovanje države.

Cerar ni želel podrobneje komentirati konkretnega primera, a je opozoril, da je pomembno upoštevati pravne zaveze in se izogibati ignoriranju pristojnih organov.

Več v priloženem videoposnetku.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
miro cerar kpk robert golob mednarodno pravo

Po razsodbi KPK: Ali stranke še verjamejo Golobu?

