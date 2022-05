Skuša opozicija otežiti delo novi vladi? 'Očitno je, da gre za oviranje procesa'

Takšno vlaganje zakonov je nagajanje, so po prvih odzivih prepričani v koaliciji. "Nekdo, ki je vladal celo epidemijo z odloki in ni uspel enega zakona sprejeti ali predlagati, je danes dobil neizmerno željo po pisanju zakonov," je dogajanje komentiral Robert Golob. "Opozicija SDS in NSi je s tem pokazala, kako gradi Slovenijo," je menil Luka Mesec iz Levice. "V kakšnih drugih okoliščinah bi bilo to žalostno, danes je samo smešno," pa je dejala Tanja Fajon iz SD.