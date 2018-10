Cerar ob 100. obletnici ustanovitve Češkoslovaške v Pragi

Sogovornika sta se zavzela za močno in učinkovito EU. Slovenski minister za zunanje zadeve Miro Cerar je podprl tesnejše sodelovanje v t.i. Slavkovi skupini, ki združuje Avstrijo, Češko in Slovaško, še posebej sta omenila sodelovanje na področju transporta. Pobudo Treh morij sta ocenila kot dobro in se zavzela za članstvo Nemčije v njej, pojasnjujejo na ministrstvu.

Cerar je izrazil zadovoljstvo nad odličnim gospodarskim sodelovanjem in siceršnjimi odnosi med državama, ki ju med drugim povezuje skupen kulturni prostor in zgodovina. Med povezovalnimi elementi je posebej izpostavil arhitekta Jožeta Plečnika. Ta je namreč na prošnjo prvega predsednika Češkoslovaške Tomaša Garrigue Masaryka izdelal projekt prenove Praškega gradu, s čimer je novo češkoslovaško državnost simbolično prevedel v jezik arhitekture.

Češka in Slovaška sta 28. oktobra pred 100 leti razglasili neodvisnost od avstro-ogrskega imperija in ustanovili svojo neodvisno državo. Slovesnosti, ki jo gosti predsednik češke vlade Andrej Babiš, se poleg Cerarja udeležujejo tudi predsedniki vlad Luksemburga, Poljske in Slovaške ter ministra za zunanje zadeve Hrvaške in Romunije. Udeleženci so se v okviru slovesnosti udeležili tudi slovesnega odprtja Zgodovinske zgradbe Nacionalnega muzeja Češkoslovaške.