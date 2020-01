Cerar poziva Mors k čimprejšnji vrnitvi vojakov v Irak

Državna sekretarka na ministrstvu za obrambo Nataša Dolenc je danes novinarjem zatrdila, da "so vojaki pripravljeni" in da bodo rotacijo v operaciji Neomajna odločnost v Iraku izvedli, kot je predvideno. Kdaj natančno, se ni želela opredeliti. Z Morsa so nato pisno sporočili, da bodo o času izvedbe rotacije javnost pravočasno obvestili.

Dolenčeva je po seji vlade za novinarje pojasnila še, da so na obrambnem ministrstvu v rednih stikih z zunanjim ministrstvom"in drugimi partnerji, tako kot vedno in pri vseh operacijah". "Ta komunikacija je stalna in ni nobenih posebnosti. Zadevo bomo izvedli, kot je načrtovano," je zagotovila. Zatrdila je še, da "obrambni sistem normalno deluje".

Tudi z zunanjega ministrstva so sporočili, da je šlo pravzaprav za običajno komunikacijo med ministrom Cerarjem in njegovim kolegom na obrambnem področju Karlom Erjavcem, v katerem je Cerar opisal vsebino ponedeljkovega zasedanja zunanjih ministrov članic EU v Bruslju in ga seznanil z ocenami partnerskih in zavezniških držav glede položaja na Bližnjem vzhodu.

"Glede na trenutno varnostno situacijo v regiji in prisotnost vseh ostalih zaveznikov se je minister Cerar zaradi verodostojnosti Slovenije v zavezništvu zavzel za čimprejšnjo zagotovitev vnovične prisotnosti naših vojakov inštruktorjev v Erbilu. S temi informacijami je minister Cerar danes seznanil tudi člane vlade,"so za STApojasnili na MZZ.

Zadevo je sicer novinarjem komentirala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in potrdila, da jih je Cerar na seji vlade seznanil s pismom Morsu. Med naslovniki je bil tudi premier Marjan Šarec, ki je po besedah Bratuškove dejal,"da bi se zadeva dala rešiti tudi kako drugače". Sicer pa je Bratuškova poudarila, da to pismo ne bi smelo priti v javnost.