Cerar: Skrajno desne stranke so grožnja evropski demokraciji

Zunanji minister Miro Cerar se je na Twitterju odzval na politično krizo v Avstriji, ki je izbruhnila, potem ko so mediji v petek objavili videoposnetek, posnet pred parlamentarnimi volitvami leta 2017. V videu avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponuja pogodbe z vlado, izkaže pa tudi interes za vpliv na medije.

Kot je zapisal Cerar, so skrajno desne stranke, ki rušijo temeljne pridobitve Evropske unije, kot so svoboda medijev, vladavina prava in demokratičnega odločanja, grožnja evropski demokraciji. Dodal je še, da moramo zato na bližnjih evropskih volitvah "reči odločen ne vpletanju politike v medije in populizmu, tako desnemu kot levemu".

V Avstriji je medtem kanclerSebastian Kurz zaradi korupcijskega škandala predsedniku države predlagal razpis predčasnih volitev. Zavzel se je, da bi bile volitve čimprej. "Najbolj resna stvar v objavljenem videu je bil odnos do zlorabe moči, do davkoplačevalcev in medijev v tej državi," je dejal ogorčeni Kurz in dodal, da se zaradi vsebine posnetka počuti osebno užaljenega.

Predsednik Alexander Van der Bellense je danes prav tako zavzel za čimprejšnje volitve. Te naj bi se odvile v začetku septembra. Ni pa že znano, v kakšni sestavi bo do takrat po odstopu podkanclerja delovala vlada. Volitve so sicer po mnenju predsednika potrebne za ponovno vzpostavitev zaupanja ljudi v nosilce odgovornosti, saj so ga ti s korupcijskim škandalom prelomili.