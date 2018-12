Lahko Slovenija bolj računa na Melanio Trump ali na Amy Klobuchar?

Zunanji minister Miro Cerar se bo v State Departmentu sestal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom, pred tem pa predvidoma s svetovalcem za nacionalno varnost ZDA Johnom Boltonom. Gre za prvi tak obisk zunanjega ministra v ZDA po letu 2010, ko se je tam mudil Samuel Žbogar.

Cerar osem let "suše" pojasnjuje s premajhno aktivnostjo na ravni zunanjega ministrstva in celotne zunanje politike, pa tudi z izbruhom krize. "Ko smo padli v hudo finančno, ekonomsko, socialno in nenazadnje tudi politično krizo, smo morali pozornost usmeriti v to, da se izkopljemo iz krize," je dejal.

Zagotovil je, da si bo na položaju ministra prizadeval za intenzivnejše odnose z ZDA, saj si želi, da bodo ZDA močan investitor v Sloveniji. Pompeu namerava zagotoviti, da je Slovenija verodostojna članica Nata in bo naredila več za obrambo, ker to mora storiti zaradi lastne varnosti, ne le partnerstva v Natu.

Cerar pričakuje tudi pogovor o Iranu, kjer ima Slovenija zelo jasno stališče. "Tako kot EU si želimo ohraniti jedrski sporazum z Iranom, seveda pod pogojem, da bo Iran spoštoval vse zaveze," je dejal.

Pričakuje tudi, da bo Pompea zanimala slovenska ocena razmer na Zahodnem Balkanu in v tem okviru namerava omeniti tudi arbitražo. "Kot pogosto pravim, je to, da naša sosednja država ne spoštuje vladavine prava, izredno slab signal za celotno regijo Zahodnega Balkana. Nenazadnje tudi za EU, kajti mnogi sogovorniki od Makedonije, Bolgarije, Albanije in Srbije neposredno povedo – govorim o najvišjih politikih – kako lahko EU pričakuje, da bomo mi v procesu približevanja spoštovali pravno državo, če pa članica EU – mišljena je seveda Hrvaška –neposredno krši oziroma ne izvaja arbitražne odločbe."