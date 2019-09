Cerar zavrnil pomisleke, da bi lahko obisk Rusije škodil odnosom z zavezniki

"Na ta način ohranjamo dobre politične odnose in odpiramo prostor našim gospodarstvenikom. Kljub temu, da je Slovenija odgovorna in verodostojna članica EU in je pridružena sankcijam, naši gospodarski, kulturni in politični stiki morajo živeti naprej," je poudaril Cerar.

Izpostavil je, da si je sam zadal večjo uravnoteženje odnosov z Washingtonom. "ZDA so še vedno tretji največji investitor v Sloveniji in z njimi močno sodelujemo na marsikaterem področju. Smo zavezniki v Natu. Tu v ničemer ne poslabšujemo odnosov, ne z njimi ne z drugimi zavezniki, ne z EU," je menil minister.

Pri tem je izpostavil tudi pomen spomenika Slovencem, ki so na območju Rusije umrli v prvi in drugi svetovni vojni in ki sta ga Šarec in Medvedjev v torek slovesno odkrila v moskovskem Parku zmage. "To je zelo pomemben element, ki nas zbližuje na ta zgodovinsko-kulturni in človeški način," je poudaril.

"Nasprotno, mislim, da smo tudi z uspešno zunanjo politiko na področju gospodarske diplomacije in s številnimi stiki Slovenijo odprli na vse strani sveta. Sodelujemo tako s Severom kot Jugom in uravnotežujemo tako Vzhod kot Zahod. Kot članica s pomembnim geostrateškim položajem v Srednji Evropi skušamo privabiti čim več tujih investitorjev," je dejal Cerar in ocenil, da "smo pri tem zelo uspešni".

Poudaril je, da je gospodarsko sodelovanje z Rusijo je že nekaj let omejeno zaradi sankcij, ki so jih članice EU in Nata uvedle proti Rusiji zaradi protipravne priključitve ukrajinskega polotoka Krim in spodbujanja upora na vzhodu te države. "Kljub prijateljskim odnosom z Rusijo smo do nje kritični na vseh točkah, ko gre za spoštovanje mednarodnega prava. Našim ruskim prijateljem povemo, če menimo, da se z njimi ne strinjamo," je poudaril.

Nenazadnje imajo tudi druge članice EU zelo pogoste politične in gospodarske odnose z Rusijo, je še izpostavil Cerar."Tu nismo nobena izjema. Delamo pa to z občutkom za naše zaveze znotraj EU. Absolutno tu Slovenija ne dela nič narobe," je poudaril.

"Kot rečeno, sem se potrudil, da intenziviramo odnose z ZDA. Kot zunanji minister tudi nadaljujem politiko, ki sem jo začel kot premier, da ohranjamo tesen odnos z državami Beneluksa, se pravi z nekaterimi jedrnimi državami EU, poleg Nemčije, Francije in Italije," je še dejal in menil, da položaj Slovenije v EU ni v ničemer ogrožen.

'Močne politične teže v Evropski komisiji, po moji oceni ne bo'

Na vprašanje, kakšno sporočilo iz EU je Slovenija dobila s tem, ko je slovenski komisarski kandidat Janez Lenarčič dobil vlogo koordinatorja odzivanja na krize, je Cerar menil, da bi Slovenija potrebovala močnejši položaj v prihodnji Evropski komisiji. "Ne podcenjujem tega resorja, nenazadnje moramo počakati, da vidimo, kakšen bo finančni proračun tega portfelja in seveda kakšne bodo pristojnosti. Vendar močne politične teže, takšne, ki bi jo Slovenija kot država morala imeti v Evropski komisiji, po moji oceni ne bo,"je dejal.

Spomnil je, da so ob predlogu Lenarčiča v koaliciji izpostavljali, da bi morali imeti "kandidata z večjo politično težo"."Ne gre za podcenjevanje sedanjega kandidata, ampak Evropska komisija se do neke mere politizira.," je dejal Cerar in menil, da je bil ta vidik ob izbiranju komisarskega kandidata spregledan.

"No, posledice so tu. Verjamem, da bo komisar dobro opravljal svojo nalogo, a kot rečeno, v smislu politične teže za Slovenijo je po moji oceni to manj, kot bi potrebovali," je še dejal zunanji minister Cerar.