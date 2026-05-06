Cerarju velika lenta reda vzhajajočega sonca

Japonska veleposlanica v Sloveniji Akiko Yoshida je ob tem poudarila, da gre za zgodovinski mejnik, ki odraža poglabljanje vezi med državama.

V obrazložitvi so zapisali, da so v obdobju Cerarjevega mandata med letoma 2014 in 2018 številne dejavnosti - vključno z njegovim obiskom na Japonskem oktobra 2016 - prispevale h krepitvi odnosov med državama na različnih področjih, še zlasti na gospodarskem in znanstveno-tehnološkem. Prispevale so tudi k še boljšemu medsebojnemu razumevanju.

Velika lenta reda vzhajajočega sonca je najvišje odlikovanje, ki ga japonska vlada podeljuje tujim državljanom, ki so pomembno prispevali h krepitvi dvostranskih odnosov, piše na spletni strani japonske vlade.