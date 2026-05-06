Slovenija

Cerarju velika lenta reda vzhajajočega sonca

Ljubljana, 06. 05. 2026 11.11 pred 32 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA N.V.
Zunanji minister Miro Cerar

Japonska vlada bo nekdanjemu premierju Miru Cerarju v znak priznanja za njegov izjemen prispevek h krepitvi odnosov med Slovenijo in Japonsko ter k spodbujanju prijateljstva med državama podelila veliko lento reda vzhajajočega sonca, so sporočili z japonskega veleposlaništva.

Japonska veleposlanica v Sloveniji Akiko Yoshida je ob tem poudarila, da gre za zgodovinski mejnik, ki odraža poglabljanje vezi med državama.

Miro Cerar
FOTO: Damjan Žibert

V obrazložitvi so zapisali, da so v obdobju Cerarjevega mandata med letoma 2014 in 2018 številne dejavnosti - vključno z njegovim obiskom na Japonskem oktobra 2016 - prispevale h krepitvi odnosov med državama na različnih področjih, še zlasti na gospodarskem in znanstveno-tehnološkem. Prispevale so tudi k še boljšemu medsebojnemu razumevanju.

Velika lenta reda vzhajajočega sonca je najvišje odlikovanje, ki ga japonska vlada podeljuje tujim državljanom, ki so pomembno prispevali h krepitvi dvostranskih odnosov, piše na spletni strani japonske vlade.

KOMENTARJI2

hales
06. 05. 2026 11.45
Čestitam.
osservatore
06. 05. 2026 11.28
Hahahahahahahaha ma ne morš da verjameš!!
