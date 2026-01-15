Cerkev v Hrastovljah po novem spomenik državnega pomena

"Cerkev svete Trojice v Hrastovljah je neprecenljiv del naše skupne kulturne dediščine in eden najmočnejših simbolov istrske dediščine. Z razglasitvijo za kulturni spomenik državnega pomena zagotavljamo najvišjo raven varstva te izjemne celote, od fresk, med katerimi izstopa Mrtvaški ples, do taborskega obzidja in širšega prostora, ki spomeniku daje njegovo prepoznavno podobo. To je tudi jasen signal, da je skrb za kulturno dediščino vlaganje v znanje, spomin in prihodnost," so besede ministrice za kulturo Aste Vrečko navedli na ministrstvu za kulturo.

Vlada je odlok o razglasitvi cerkve, ki stoji na skalnati vzpetini jugovzhodno od vasi Hrastovlje, za kulturni spomenik državnega pomena sprejela v okviru današnjega obiska v obalno-kraški regiji. Doslej je veljala za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Predlog odloka je na pobudo koprske občine pripravila piranska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kot je ta zapisala v utemeljitvi, cerkev predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti in je edinstvena v svoji arhitekturni zasnovi in gotskih poslikavah, ki krasijo notranjščino v celoti.

Kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, se z razglasitvijo določijo varovane sestavine spomenika, obseg spomenika ter vplivno območje, s čimer se zagotavlja dolgoročno ohranjanje njegovih vrednot, vedutne izpostavljenosti in značilne krajinske podobe. Cerkev ostaja namenjena sakralni rabi, hkrati pa se v skladu z varstvenimi pogoji omogoča tudi njena dostopnost in predstavitev javnosti.

Cerkev stoji na avtentični lokaciji najmanj od leta 1480 ter je ohranila prvotni sakralni značaj in podobo. Obdaja jo mogočno protiturško taborsko obzidje iz 16. stoletja, ki je eden najbolje ohranjenih primerov te vrste v Sloveniji.