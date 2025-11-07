Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Cerkev: Ne vodimo politične kampanje, izpolnjujemo svoje poslanstvo

Ljubljana, 07. 11. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
50

Katoliška cerkev zavrača očitke o vmešavanju v referendumsko kampanjo o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Trdijo, da ne vodijo politične kampanje, temveč izpolnjujejo svoje poslanstvo – braniti temeljne moralne vrednote, zlasti spoštovanje do življenja in dostojanstva vsakega človeka od spočetja do naravne smrti.

Podporniki zakona, koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, ki so se v referendumski kampanji povezali v zavezništvo Moje življenje, moja pravica, namreč opozarjajo, da se predstavniki Katoliške cerkve aktivno vključujejo v referendumsko kampanjo, čeprav se vanjo niso podali kot organizatorji. Menijo, da je Cerkev s svojimi aktivnostmi v času kampanje prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja.

V Katoliški cerkvi očitke zavračajo kot neutemeljene: "Cerkev ne vodi politične kampanje, temveč izpolnjuje svoje poslanstvo."
V Katoliški cerkvi očitke zavračajo kot neutemeljene: "Cerkev ne vodi politične kampanje, temveč izpolnjuje svoje poslanstvo." FOTO: Shutterstock

V Katoliški cerkvi očitke zavračajo kot neutemeljene. "Cerkev ne vodi politične kampanje, temveč izpolnjuje svoje poslanstvo – oznanjati evangelij in braniti temeljne moralne vrednote, zlasti spoštovanje do življenja in dostojanstva vsakega človeka od spočetja do naravne smrti," so zapisali na svoji spletni strani.

'Človeško življenje je sveto in poseg vanj je moralno nedopusten'

"Že zapoved Mojzesove postave 'Ne ubijaj' jasno izraža, da je človeško življenje sveto in da je poseg vanj moralno nedopusten. Katekizem Katoliške cerkve nadalje uči, da sta tako samomor kot pomoč pri njem v nasprotju z božjim zakonom in s spoštovanjem do življenja, ki je božji dar. Ko Cerkev o tem spregovori, uresničuje svojo pravico in dolžnost, da vernikom pomaga pri oblikovanju vesti in spodbuja odgovoren odnos do življenja," so zapisali.

Preberi še Je Katoliška cerkev prestopila mejo z vpletanjem v referendumsko kampanjo?

Ta pravica po njihovih navedbah izhaja tudi iz ustave, ki določa, da je delovanje verskih skupnosti svobodno in da je verska svoboda zagotovljena. Zakon o verski svobodi pa priznava tudi pravico do javnega izražanja vere in prepričanja.

Zato so prepričani, da so očitki o vmešavanju Cerkve v politiko in referendumsko kampanjo neutemeljeni.

cerkev referendum kampanja
Naslednji članek

Ministrstvo prodaja 89 rabljenih vozil, a kupiti je treba vse skupaj

Naslednji članek

Z novembrom za vsaj 100 evrov višje plače za javne uslužbence

SORODNI ČLANKI

Cerkev v referendumski kampanji: nagovor s plakati, podobami, prek družbenih omrežij

Pred referendumom prijava Cerkve organom zaradi 'vpletanja v kampanjo'

V Sloveniji je registriranih kar 59 različnih cerkva in verskih skupnosti

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tine990
07. 11. 2025 18.12
+2
Tako zanicujete cerkev. Zakaj se je potem bojite???
ODGOVORI
2 0
Tine990
07. 11. 2025 18.09
+4
Tile podporniki aka aktivisti so navadni delomrznezi, ki se zivijo na racun raznoraznih nevladnih organizacij. Moje zivljenje moja skrb!!! Seveda!!! Vsak ima pravico kupiti 2m strika in se obessiti!!! Zakaj bi za svoje zivljenje in svojo skrb matretiral druge ljudi, jih posiljeval z neko ideologijo in zapravljal denar za nove zakone in referendum!!! Ce kdo nima za 2m steika ali kj podobnega mi lahko pise!!! Moje mnenje, oziroma mnenje sirse mnozice.
ODGOVORI
4 0
Roadkill
07. 11. 2025 18.08
+1
Saj sami sebi v skledo pluvajo. Ljudje si želijo resnične duhovnosti ne pa tega
ODGOVORI
1 0
Roadkill
07. 11. 2025 18.07
+6
Kolikor jaz vem je transcendenalni bog njihovo poslanstvo in ne posvetne zadeve in politika
ODGOVORI
6 0
Agartha enjoyer
07. 11. 2025 18.09
+5
Vsi mi mamo svoje poslanstvo. Sam ne najdejo se vsi.
ODGOVORI
5 0
sosed5
07. 11. 2025 18.07
+3
Poslanstvo?, kopanje v zlatu, kraja od revezev, mesanje v politiko, kar je po ustavi PREPOVEDANO, pocasi boste zaceli spet zenske kurit. To je vase pislanstvo !??🤮
ODGOVORI
3 0
Rado Jarni
07. 11. 2025 18.05
+7
RKC že svojih 2000 let izpolnjuje svoje poslanstvo. Med drugim na milijone mrtvih pri osvajanju Amerik in en kup vojn. Potem pa kakšen papež se z zamudo opraviči.
ODGOVORI
7 0
rdeca lula
07. 11. 2025 18.04
-10
on novoizvoljeni župan je lih tolk muslimana, kot ste levičarji kristjana...NIČ!
ODGOVORI
1 11
Agartha enjoyer
07. 11. 2025 18.05
+7
Po jezusovih navkih smo veliko več koker vi pa čeprav ne hodimo v fancy cerkve.
ODGOVORI
7 0
ivan z Doba
07. 11. 2025 18.06
+3
Enako velja za desne kmetavzarje!😉
ODGOVORI
4 1
Anion6anion
07. 11. 2025 18.04
+5
Katoliška cerkev tudi zavrača obstoj pedofilije v njihovih vrstah. Torej je ta izjava povsem neverodostojna in izjavo podajajo ljudje brez integritete
ODGOVORI
6 1
katoro
07. 11. 2025 18.02
+7
Kakšno poslanstvo? Svoje bogatenje na račun ljudi, ki pošteno delajo. Ljudi učite naj živijo po evangeliju. Ali cerkev živi po evangeliju? Ali cerkev sploh še ve kaj uči evangelij? Ali se kdo iz cerkvenih krogov vpraša kako so bili oblečeni in živeli apostoli? Samo poglejte kako so oblečeni nadškofje v današnjem času in kako živijo. Na veliki nogi. In ti nadškofe ( Franc Rode ) ti bodo pridigali o poštenju, skromnosti itd.
ODGOVORI
7 0
Andres
07. 11. 2025 18.01
+7
Leta 240 pred nasim stetjem je v danasnjem Egiptu Erathostenes na osnovi sence, ki jo mece sonce na dveh razlicnih lokacijah, izracunal obseg zemlje. Cerkev je leta 1633 obsodila Galilea za krivo pricanje, da je zemlja okrogla. A je taka institucija in njeno mnenje sploh relevantno?
ODGOVORI
7 0
simc167
07. 11. 2025 17.59
+10
Kakšno poslanstvo? Širiti pedofelijo, prepovedati splav, hujskati narod, širiti mržnjo, lagati....? Kakšno poslanstvo?
ODGOVORI
11 1
IvanJaJo
07. 11. 2025 17.57
+10
Vaše poslanstvo je prekanalizirat soude naivnih ovck v vatikan 😏
ODGOVORI
10 0
Agartha enjoyer
07. 11. 2025 17.57
+15
Kir srednji vek je to na bruhanje mi gre🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
ODGOVORI
15 0
Sixten Malmerfelt
07. 11. 2025 17.54
+9
Zvom 1, zvon 2, doni in patre uči....
ODGOVORI
10 1
Sixten Malmerfelt
07. 11. 2025 17.51
+6
Se prikazuje kaj sveti Duh????
ODGOVORI
8 2
Sixten Malmerfelt
07. 11. 2025 17.51
+9
Kako pa kaj poteka zaslišanje Rupnika za zaprtimi vrati v Vatikanu?
ODGOVORI
11 2
Sixten Malmerfelt
07. 11. 2025 17.49
+8
Sfečkarji in kiklarji, popušili boste konec novembra 2025, da se bo kadilo vse do aprila 2026!
ODGOVORI
10 2
FAUSTOS1
07. 11. 2025 17.49
+4
cerkev se tako uradno vpišuje v sds,kajti prav sds,ki izhaja iz komunista jj ter šolarja kumrovške politične socialitične šole-čudna so pota gospodova v sloveniji
ODGOVORI
6 2
Omizje
07. 11. 2025 17.47
+2
poslanstvo? iz katerih davkov ste plačani iz slovenskih ali iz vatikanskih CIRKEV JE LOČENA OD DRŽAVE ustava razen če jo niso ustavni pijančki spremenili
ODGOVORI
4 2
Holy50
07. 11. 2025 17.43
+5
Referendum je že bil in ravno ta zakon je rezultat referenduma, res nismo normalna država.
ODGOVORI
8 3
Julijann
07. 11. 2025 17.55
+2
Glede odprtja trgovin v nedeljo in med prazniki smo ga imeli tudi večkrat. Pa kaj
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330