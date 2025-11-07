Cerkev: Ne vodimo politične kampanje, izpolnjujemo svoje poslanstvo

Podporniki zakona, koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, ki so se v referendumski kampanji povezali v zavezništvo Moje življenje, moja pravica, namreč opozarjajo, da se predstavniki Katoliške cerkve aktivno vključujejo v referendumsko kampanjo, čeprav se vanjo niso podali kot organizatorji. Menijo, da je Cerkev s svojimi aktivnostmi v času kampanje prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja.

V Katoliški cerkvi očitke zavračajo kot neutemeljene. "Cerkev ne vodi politične kampanje, temveč izpolnjuje svoje poslanstvo – oznanjati evangelij in braniti temeljne moralne vrednote, zlasti spoštovanje do življenja in dostojanstva vsakega človeka od spočetja do naravne smrti," so zapisali na svoji spletni strani.

"Že zapoved Mojzesove postave 'Ne ubijaj' jasno izraža, da je človeško življenje sveto in da je poseg vanj moralno nedopusten. Katekizem Katoliške cerkve nadalje uči, da sta tako samomor kot pomoč pri njem v nasprotju z božjim zakonom in s spoštovanjem do življenja, ki je božji dar. Ko Cerkev o tem spregovori, uresničuje svojo pravico in dolžnost, da vernikom pomaga pri oblikovanju vesti in spodbuja odgovoren odnos do življenja," so zapisali.

Ta pravica po njihovih navedbah izhaja tudi iz ustave, ki določa, da je delovanje verskih skupnosti svobodno in da je verska svoboda zagotovljena. Zakon o verski svobodi pa priznava tudi pravico do javnega izražanja vere in prepričanja.

Zato so prepričani, da so očitki o vmešavanju Cerkve v politiko in referendumsko kampanjo neutemeljeni.