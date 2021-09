Cerklje na Gorenjskem: kraj z bogato zgodovino in neokrnjeno naravo

V rubriki Moja Slovenija, ki ste se je čez poletje že dobro navadili, vas bomo zdaj popeljali v kraje pod Krvavcem, ki se raztezajo vse od roba Ljubljanske kotline do Kamniško-Savinjskega visokogorja. Ta okoliš pa ni privlačen za obiskovalce le pozimi, ko deluje eno izmed največjih smučišč v Sloveniji. Tudi poleti so vsem rekreacije željnim ljudem na voljo sprehajalne in kolesarske poti ter ribarjenje. Če si želite družbe in prijetnega pogovora, pa vam lahko povemo, da ti kraji slovijo po gostoljubnih in prijaznih ljudeh.