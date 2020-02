Cerknica se je za en teden preimenovala v Butale

Pustni čas trka na vrata. S široko odprtimi so ga sprejeli v Cerknici, ki se je za en teden preimenovala v Butale. Po tradicionalnem žaganju babe je tamkajšnji župan ključe mesta predal butalskemu županu in s tem tudi uradno začel pustni teden, katerega vrhunec bo nedeljski karneval. Najznamenitejše cerkniške maske so nared, nekatere so začeli izdelovati že decembra.