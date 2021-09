Cerkniško jezero izsušeno do 22 metrov pod površjem

Tudi jamarji so v izvirih Cerkniškega jezera zabeležili enega najnižjih vodostajev, odkar izvajajo uradne meritve. Spustil se je kar 22 metrov pod površje, kjer je gladina vode. "Sami si lahko predstavljamo, koliko dežja mora pasti v prihodnosti, da se bo gladina dvignila vsaj do dna jezera," je ob tem dejal Tratnik.

"Uradne meritve kažejo, da je do današnjega dne padlo približno 30 odstotkov normalne količine padavin za ta letni čas, kar nikakor ne zadostuje za to, da bi jezero poplavilo. Vodotok Stržen je presahnil prvič po 18 letih," je dodal Dejvid Tratnik iz Notranjskega regijskega parka.

Avtohtonih rib je v jezeru vsako leto manj, tudi ščuke, najznačilnejše ribe Cerkniškega jezera. Da bi ribam in drugim živalim vrnili bivalni prostor, skušajo vzpostaviti dinamiko presihanja jezera, kot je bila pred dvesto leti. Zato so izvedli renaturacijo Stržena, ki je bila zelo zahtevna, a so konec avgusta dela uspešno končali.

Ker so želeli Cerkniško jezero v preteklosti izsušiti, je to sčasoma začelo presihati večkrat na leto, ena od posledic posegov v naravo pa je bilo tudi izginjanje značilnih rastlinskih in živalskih vrst, opozarjajo v Notranjskem regijskem parku.

Izsušenost jezera ogroža tamkajšnje živalske vrste. Naloga ribičev je, da ob usahlem jezeru rešujejo ribe, rake, dvoživke in mladiče ponirkov, ki so premajhni, da bi odleteli. Vsako območje ima svojega vodjo reševanja.

"Na odsekih Ključi in Beli breg smo zasuli pred 90 leti izkopan kanal in obnovili nekdanje naravne poti vode, s čimer želimo vodo vsaj za nekaj časa zadržati v jezeru in zagotoviti nekaj dodatne vode za ribe in druge vodne živali," je povedal Tratnik.

Kot so zapisali na spletni strani parka, je marsikdo dvomil o njihovem uspehu. Izvedba del je bila namreč močno odvisna od vremena in posledično od vodostaja jezera, posege so izvajali v izjemno občutljivem okolju in prvič na svetu na presihajočem jezeru, potrebovali so posebne stroje za močvirnata območja. Po besedah Tratnika je bujno rastje že zakrilo vse posege v naravo.